問世 28 年首見專屬車型　歐規第五代 Kia Sportage 正式發表

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外觀方面，歐規第五代 Sportage 將擁有較先前發表的全球版本 Sportage 更緊湊的車身尺碼，車身長寬高為 4,515x1,865x1,645 (mm)，軸距則為 2,680mm。造型採用 ‘Opposites United’ 設計語彙，而歐規版本更加入 ‘Bold for Nature’ 主題，強調源於大自然的肌理線條，車頭配置 Matrix LED 矩陣式頭燈搭配迴力鏢造型 LED 日行燈，與 Tiger Nose 水箱罩結合。車側採用高腰線鈑金紋路搭配懸浮式車頂設計，相較於全球版本少去 C 柱後小窗，輪拱加入明顯的弧線，以塑料防刮材質點綴，胎圈組提供 6 款 17~19 吋選項，而 GT-Line 徽飾設於側裙後方，車尾配置連貫式 LED 燈組，行李廂蓋中央採用新版 KIA 廠徽，牌照框設於保險桿當中。
內裝方面，歐規第五代 Sportage 採用雙 12.3 吋曲面螢幕勾勒座艙，實體按鍵大幅減少，排檔採用旋鈕式，座艙運用大量立體元素設計，車載系統支援聲控、線上導航、智慧手機整合、Kia Live 聯網服務及 OTA 線上更新機能，也搭載全景天窗、USB Type-C 插座、前座頭枕後掛勾、harman/kardon 音響及 15W 無線充電板等配備，後座腿部空間為 996mm，後座頭部空間為 998mm，行李廂標準置物容積為 591 公升，透過後座椅背 40:20:40 分離可擴充至最高 1,780 公升。
安全科技方面，歐規第五代 Sportage 配備 DRIVE WiSE 智慧安全輔助系統，支援 HDA 高速公路駕駛輔助、前方防撞含路口轉彎輔助、NSCC 導航輔助定速巡航、ISLA 智慧速限輔助、BCA 盲區偵測含防撞輔助、BSVM 盲區顯影及 RSPA 遠端智慧停車輔助等等。
動力配置方面，歐規第五代 Sportage 提供 T-GDI 汽油渦輪、柴油渦輪、油電複合動力及插電式油電選項，排氣量均為 1.6 升，汽油車型搭配 MHEV 輕油電系統，最大馬力介於 150~180ps 之間，柴油車型分為 115ps 最大馬力及 136ps 最大馬力 (含輕油電系統) 的選項，變速箱可選擇 7 速雙離合器自手排或 6 速手排。油電複合動力車型搭配安裝於第二排座椅下方的 1.49kWh 鋰電池模組，可輸出 230ps 最大綜效馬力，至於插電式油電車型搭配安裝於前後軸間的 13.8kWh 鋰電池模組，可輸出 265ps 最大綜效馬力。
底盤方面，歐規第五代 Sportage 採用與第四代 Hyundai Tucson 相同的 Hyundai-Kia N3 模組化平台打造，導入 Electronic Controlled Suspension (ECS) 電子控制懸吊系統，可即時連續調整避震器阻尼，另外也搭配可依據路況分配前後軸動力的四輪驅動系統，以及首度登場的 Terrain Mode 地形模式，可對應雪地、泥濘及沙地行駛。
Sportage 車系自 1993 年問世迄今已發展出五個世代，成為 Kia 旗下相當著名的 SUV 主力車型，過去在全球市場均採用相同的基本配置，搭配針對不同市場的所作出的微調來販售，如今則依循雙生車 Hyundai Tucson 的作法，推出長短軸距車型，依據市場特性來投放產品，相信對於銷售表現可產生正面的效果，7Car<小七車觀點> 將持續追蹤第五代 Sportage 導入國內的最新消息，敬請鎖定。