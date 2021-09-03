▲ 2022 年式 Audi 全車系開始預售！Q7 具雙重動力選擇、Q3 Sportback 40 TFSI 新動力入列

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Audi Q7 車系 新年式雙動力同步登場





新世代 Audi Q7 2022 新年式台灣奧迪調整新增 45 TDI quattro 與 55 TFSI quattro 動力車型，全車系建議售價 309 萬元起，藉由搭載先進 3.0 升六缸引擎與 quattro 智慧型恆時四輪傳動系統，同時結合 48V 輕型複合動力科技。





Audi Q7 全車系搭載智慧 Audi 全數位虛擬座艙，同時在車輛安全方面，亦標配公路行車輔助、都會行車輔助套件，相較於同級對手，2022 年式 Audi Q7 車系在 45 TDI Technik 豪華版（含）以上車型均標配 Matrix LED 矩陣式頭燈與氣壓懸吊系統，不僅配備更具競爭力，在行車上提供更好的駕馭享受。





2022 年式 Audi Q3 車系多元動力選擇 進階智慧安全再升級





全新 2022 年式 Q3 Sportback 車款新增 40 TFSI quattro S line 運動版車型，其擁有190hp 和 320Nm 最大動力輸出，搭載 quattro 智慧型恆時四輪傳動系統，同時配有運動化懸吊與跑車式轉向系統。全車系 Audi Q3 及 Q3 Sportback 皆提供 35 TFSI 與 40 TFSI quattro 雙動力選擇，亦有強悍 5 缸勁旅 RS Q3 Sportback 滿足喜歡更性能操駕的消費取向。





而新年式 Q3 車系在安全防護方面，亦新增「塞車輔助系統」及「主動緊急待援輔助系統」兩大功能，偕同全方位智慧安全科技如 ACC 主動式定速巡航控制系統、主動式車道維持及偏離警示系統與後方橫向車流輔助系統等多項功能。





2022 年式 Audi 全車系即日起開始預售，從豪華休旅車、轎旅車、RS 性能陣容乃至 e-tron 純電系列組成的多元化四環家族。欲了解更多 Audi 全車系相關產品資訊，還請洽全台 Audi 授權展示中心；齊心防疫期間亦提供線上安心賞車等多元防疫服務。



