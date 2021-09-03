▲ 212 萬元起！Mercedes-Benz 全新 C-Class 房車/旅行車預接單價公布！9 月 15 日上市倒數

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全球熱銷 全台矚目





Mercedes-Benz C-Class 自 1982 年以來，全球已銷售超過 1,050 萬台，在台灣，C-Class 更是銷售常勝軍，自 2015 年連續六年蟬聯進口豪華轎車銷售龍頭，曾經一年銷售破 7,500 輛的驚人數字，不難看出台灣消費者對於 C-Class 的熱愛。





預接單價公布 上市倒數





全新 C-Class 五大改款重點





亮點 #1：Contemporary (當代) 全新運動化外觀設計、兩種外觀套件、兩種車身形式

亮點 #2：Comfort (舒適) 革新內裝氛圍、全新交互介面、旗艦級豪華車室空間

亮點 #3：Connect (互聯) 全新 MBUX 系統、垂直中央螢幕、語音識別升級

亮點 #4：Control (操控) 擴增實境導航、智能停車升級、後軸轉向系統(最高可達 2.5°)

亮點 #5：Care (在乎) 新世代智慧駕駛輔助系統、DIGITAL LIGHT 多光束智慧型數位頭燈