▲ 212 萬元起！Mercedes-Benz 全新 C-Class 房車/旅行車預接單價公布！9 月 15 日上市倒數

全球熱銷 全台矚目
Mercedes-Benz C-Class 自 1982 年以來，全球已銷售超過 1,050 萬台，在台灣，C-Class 更是銷售常勝軍，自 2015 年連續六年蟬聯進口豪華轎車銷售龍頭，曾經一年銷售破 7,500 輛的驚人數字，不難看出台灣消費者對於 C-Class 的熱愛。
預接單價公布 上市倒數
全新 C-Class 五大改款重點
- 亮點 #1：Contemporary (當代) 全新運動化外觀設計、兩種外觀套件、兩種車身形式
- 亮點 #2：Comfort (舒適) 革新內裝氛圍、全新交互介面、旗艦級豪華車室空間
- 亮點 #3：Connect (互聯) 全新 MBUX 系統、垂直中央螢幕、語音識別升級
- 亮點 #4：Control (操控) 擴增實境導航、智能停車升級、後軸轉向系統(最高可達 2.5°)
- 亮點 #5：Care (在乎) 新世代智慧駕駛輔助系統、DIGITAL LIGHT 多光束智慧型數位頭燈
車身
車型
引擎
排氣量(c.c)
最大馬力 (hp)
最大扭力 (Nm)
變速箱
預接單價 (萬元起)
Sedan
轎車
C 180
直列四缸 缸內直噴＋Turbo
(48V 高效輕油電系統)
1,496
170+20
250/1800-4000
9G-Tronic 九速手自排
212
C 200
1,496
204+20
300/1800-4000
242
C 300
1,999
258+20
400/2000-3200
291
Estate
旅行車
C 200 AVA
1,496
204+20
300/1800-4000
239
C 200 AMG Line
1,496
204+20
300/1800-4000
253