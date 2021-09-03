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212 萬元起！Mercedes-Benz 全新 C-Class 房車/旅行車預接單價公布！9 月 15 日上市倒數

▲ 212 萬元起！Mercedes-Benz 全新 C-Class 房車/旅行車預接單價公布！9 月 15 日上市倒數
▲ 212 萬元起！Mercedes-Benz 全新 C-Class 房車/旅行車預接單價公布！9 月 15 日上市倒數

2GameSome - 有車賞

2021-09-03 12:55:01

台灣賓士將於 9 月 15 日正式在台上市全新 Mercedes-Benz C-Class，推出三款轎車及兩款旅行車，多樣車型及多元配備，全新 C-Class Sedan 轎車預接單價 212 萬元起，Estate 旅行車預接單價 239 萬元起，最快於 9 月中開始陸續交車。

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全球熱銷 全台矚目

Mercedes-Benz C-Class 自 1982 年以來，全球已銷售超過 1,050 萬台，在台灣，C-Class 更是銷售常勝軍，自 2015 年連續六年蟬聯進口豪華轎車銷售龍頭，曾經一年銷售破 7,500 輛的驚人數字，不難看出台灣消費者對於 C-Class 的熱愛。

預接單價公布 上市倒數

現在，C-Class 即將在台灣迎來全新大改款，搭載許多最新車用科技和數位化元素，在 9 月中正式與台灣消費者見面之前，即日起開放銷售。想知道更多關於全新 C-Class 的亮點，可鎖定台灣賓士官方網站活動頁面，共同倒數迎接全新 C-Class 登台亮相。請點閱以下活動網址：https://mbtw.me/INj

全新 C-Class 五大改款重點

  • 亮點 #1：Contemporary (當代) 全新運動化外觀設計、兩種外觀套件、兩種車身形式
  • 亮點 #2：Comfort (舒適) 革新內裝氛圍、全新交互介面、旗艦級豪華車室空間
  • 亮點 #3：Connect (互聯) 全新 MBUX 系統、垂直中央螢幕、語音識別升級
  • 亮點 #4：Control (操控) 擴增實境導航、智能停車升級、後軸轉向系統(最高可達 2.5°)
  • 亮點 #5：Care (在乎) 新世代智慧駕駛輔助系統、DIGITAL LIGHT 多光束智慧型數位頭燈
全新 C-Class 簡易規格表及預接單價


車身

車型

引擎

排氣量(c.c)

最大馬力 (hp)

最大扭力 (Nm)

變速箱

預接單價 (萬元起)

Sedan

轎車

C 180

直列四缸 缸內直噴＋Turbo

(48V 高效輕油電系統)

1,496

170+20

250/1800-4000

9G-Tronic 九速手自排

212

C 200

1,496

204+20

300/1800-4000

242

C 300

1,999

258+20

400/2000-3200

291

Estate

旅行車

C 200 AVA

1,496

204+20

300/1800-4000

239

C 200 AMG Line

1,496

204+20

300/1800-4000

253


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