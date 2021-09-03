新台幣 212 萬元起　全新 206 世代 Mercedes-Benz C-Class 正式在台展開預售

我是廣告 請繼續往下閱讀
外觀方面，206 世代 C-Class 採用全新的運動化外觀設計，提供 AVANTGARDE 與 AMG Line 兩款外觀套件，車頭配置倒鉤式 LED 日行燈，DIGITAL LIGHT 多光束智慧型數位頭燈需加價新台幣 7.4 萬元選配。206 世代的車身頭段比例較 205 世代更顯修長，車側面的視覺中心向後移動，呈現更動感姿態。房車版的後檔相較上一代車型稍有平緩，但是 C 柱線條延續到尾門則更加流暢，而旅行版在車身重心比例向後之後，則可以看出更俯沖的運動姿態，車尾配置橫向 LED 水滴樣式燈組。
內裝方面，206 世代 C-Class 採用近似 S-Class 的新世代鋪陳，配備 12.3 吋數位儀錶及 11.9 吋垂直多媒體螢幕，內建最新版本 MBUX 系統及升級版本語音識別功能，還具備新世代智慧駕駛輔助系統、擴增實境導航及智能停車輔助。
動力配置方面，206 世代 C-Class 全面搭載 EQ Boost 48V 輕油電科技，C 180 及 C 200 均採用 1.5 升直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎，C 180 可輸出 170+20hp 最大馬力及 250Nm 峰值扭力，C 200 可輸出 204+20hp 最大馬力及 300Nm 峰值扭力，C 300 則採用 2.0 升直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎，可輸出 258+20hp 最大馬力及 400Nm 峰值扭力，全車系搭配 9G-Tronic 9 速手自排變速箱及後輪驅動，新導入的後軸轉向系統最高可達 2.5°。
C-Class 自其前身 W 201 系列 190 車系於 1982 年登場迄今，發展出 202、203、204 及 205 共 5 個世代，在全球市場累積銷售超過 1,050 萬輛，於國內也連續 6 年成為進口豪華房車暢銷冠軍，預料 206 世代的到來，將掀起新的話題，7Car<小七車觀點> 也會帶來更進一步的上市消息與追蹤報導，敬請鎖定。