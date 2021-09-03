都會小休旅　DFSK Glory 500 正式導入祕魯市場

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外觀方面，祕魯規格的 Glory 500 提供紅色、白色及藍色共 3 種車色選項，車身尺碼長寬高分別是 4,385x1,850x1,645 (mm)，軸距則為 2,655mm。1.5 MT Comfort 車頭配置鹵素燈具，其他車型則換上 LED 燈具，全車系搭配 205/65R16 胎圈組，車身細節施以紅色飾條點綴，C 柱採用類懸浮式車頂設計，車尾採用包覆於尾門當中的 LED 導光條燈組，後保險桿設有第二燈組及車牌框。
內裝方面，Glory 採用五人座配置，第二排座椅具備 6/4 分離傾倒機能，可與行李廂形成平面，儀錶板採用雙環指針式搭配中央 3.5 吋行車資訊幕，中控台在 Full 車型上配備 7 吋多媒體觸控螢幕，行李廂標準置物空間為 318 公升。
動力配置方面，祕魯規格的 Glory 500 採用 SFG15A 1,498cc 直列 4 缸自然進氣汽油引擎，於 6,000rpm 時可輸出 114hp 最大馬力，於 2,800~3,600rpm 間可輸出 147.5Nm 峰值扭力，搭配 5 速手排或可模擬 6 速的 CVT 無段變速箱，驅動方式為前輪驅動。
國內市場方面，目前 DFSK 總代理合同興販售的車款均為商用車，分別是雙廂大穩發 S2.5t、一廂金穩發 S2.5t 及一廂半穩發共 3 款，至於乘用車則並未導入。