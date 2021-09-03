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臺灣職能治療學會理事長吳菁宜指出，所謂感覺統合是每個小朋友在發展過程中本身就具備的能力，一般正常發展的孩子，只要自由的玩和學習，就能發展很好的感覺統合能力；但是由於現今社會變遷，小朋友較少有這樣的機會，導致產生類似「感覺統合失調」的情形，很多家長因為資訊的發達，都會了解一些感覺統合失調的症狀，自然會心疼不已，坊間的「感覺統合補習班」因運而生，讓許多家長花了大錢，卻是只要提供充足的陪伴跟玩耍就能做到的事情。
錯誤感覺刺激 恐造成反效果
台北榮民總醫院兒童職能治療組長陳玉蘭表示，只有因為大腦對感覺刺激調節功能不良造成的感覺統合失調，才真正需要接受感覺統合治療。很多正常發展的小朋友，只是因為環境刺激不足的緣故，當環境刺激給予充足了，小朋友的大腦會自己判斷哪些刺激是需要的；而錯誤的感覺刺激提供反而會造成反效果，例如可能會讓過動的孩子更亢奮，一般正常大腦會判斷何為需要何為不需要，但若要被動人為給予感覺刺激，就要更小心，需要專業人員評估及提供建議。
公園遊樂設施、玩伴 免費獲得感覺統合管道
另外，陳玉蘭職能治療師也指出，如果擔心小朋友有感覺統合獲得不足的情形，並不需要特別花錢上「感覺統合補習班」，公園中的許多遊樂設施，都能提供不同的感覺刺激，如盪鞦韆，攀爬，沙坑，溜滑梯等，能提供孩子觸覺、前庭、本體覺等不同的感覺輸入，孩子有同伴一起玩，除了更有趣外，也能促進合作，輪流、等待，建立規範等各種好習慣，是一種非常棒又免費的感覺統合獲得的管道，但孩子最需要的還是爸媽的陪伴，再從日常生活中與同伴玩與學習。
資料來源：健康醫療網 我的小孩需要感覺統合嗎？ 專家破解迷思：玩耍就能獲得
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