品牌首款純電動 SUV 車型　Subaru Solterra 更多設計曝光

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Solterra 為 Subaru 與 Toyota 共同開發的全新純電動 SUV 車款，車名是由 Sol (太陽) 與 Terra (土地) 結合而成，Subaru 藉此表達對大自然的熱愛，期望能與之和諧共存，也代表將具備 Subaru 車款全地形的適應能力。Solterra 將採用與 Toyota 共同開發的 e-SGP 電動車平台打造，尺碼屬於 C-Segment SUV，原廠表示將結合 Toyota 對於電動化車款的開發經驗，以及 Subaru 對於四輪驅動的專業，帶給消費者嶄新的電動休旅車。
從目前 Subaru 釋出的圖片來看，Solterra 與 Toyota 在今年上海車展發表的 bZ4X Concept 相當神似，車身鈑件線條立體而明顯，車頭採用銳利的燈具，充電孔設於左前葉子板當中，車尾採用家族化的 C 字形 LED 尾燈組，後保險桿下方施以黑色塑料包覆。
內裝方面，Solterra 擁有向前擋風玻璃拉近的數位儀錶鈑板，中控台配置大面積多媒體螢幕，與下方的觸控介面整合，排檔採用旋鈕式設計，車窗應會承襲 Subaru 過去視野良好的傳統。
目前 Subaru 尚未公佈 Solterra 詳細的規格與配置，但指出將承襲 Subaru 耐用的特性，根據統計顯示近 10 年內售出的 Subaru 新車，仍有 96% 正常使用中。關於 Solterra 發表的進一步消息，7Car<小七車觀點> 將持續追蹤。