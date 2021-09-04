採用柴油與油電動力　Ford Mondeo Final Edition 即將登場

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新年式 Mondeo 預料會加上 Final Edition 副車名，訴說產品週期邁入尾聲，其中 2.0 EcoBlue 柴油車型搭配 8 速手自排變速箱及四輪驅動，可輸出 190hp 最大馬力，外觀內裝預計採用 ST-Line 套件，於經濟部能源局 7 月份的測試中繳出 14.3km/L 的平均油耗成績，報價預計會落在新台幣 120 萬元上下。
至於 2.0 Atkinson 循環引擎 Hybrid 油電動力預計搭配 Titanium 套件，以引擎、電動馬達搭配 1.4kWh 容量鋰電池模組構成的油電複合動力系統，可輸出 187hp 最大綜效馬力，歐規平均油耗為 22.73km/L，報價預計落在新台幣 130 萬元上下。
現行 Mondeo 最早於 2012 年亮相，福特六和於 2014 年底引進，2017 年新增 Wagon 旅行車，2019 年推出小改款車型，至於此次福特六和即將推出的 Mondeo Wagon 新車，除了是原廠的貨源供需因素，也是希望透過重新包裝編成，來強化品牌以及市場的競爭力。當然原廠對於新年式的消息仍持續保密，實際情形有待後續公佈，7Car<小七車觀點> 將持續追蹤。