平價跨界 7 人 MPV 全新 Dacia Jogger 歐洲市場亮相

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Dacia Jogger 採用集團中的 CMF-B 平台打造，車頭部分導入與 Sandero 和 Sandero Stepway、Duster 相同的新世代家族特徵，全面換上新型的 LED 燈組與 Y 字形日行燈結構，搭配全黑色的塑膠防刮材質，進一步凸顯個性化風格。在車尾方面，Jogger 採用面積相當大的垂直式尾燈，同時盡可能的加大尾門的寬度，讓裝載上更加容易。而低門檻的設計在上下貨品時也更輕易方便。此外，Jogger 亦導入了專利模組化車頂架系統，可輕鬆將撐桿扳動至縱向或者橫向，放置滑雪板、自行車等物品，最大載重量為 80 公斤。
進入車內，Dacia Jogger 採取 2+3+2 的 7 人座排列，空間表現上在三排座椅使用的情況下可提供 213 公升的存儲空間，第三排座椅折疊後增加至 712 公升。將第二排座椅向下折疊並移除第三排座椅後，則進一步擴增至 1,819 公升的表現。同時為了滿足日常使用便利性，部分車型在第二排空間提供折疊桌和杯架，每排座椅也都有照明燈。配備方面，全車系均搭載 3.5 吋 TFT 行車資訊幕、8 吋觸控螢幕 (支援 Apple CarPlay、Android Auto)、恆溫空調、倒車顯影、Keyless、防水橡膠腳踏墊等等。
動力表現上，Dacia Jogger 配備 TCe 110 1.0 升渦輪增壓三缸汽油引擎，最大輸出為 110hp、200Nm；以及另一款 TCe 100 雙燃料動力，配置 40 公升液化石油氣罐和 50 公升汽油罐，最大續航表現可達到 1000 公里。而在 2023 年，Jogger 也將推出採用 1.6 升汽油引擎搭配兩組電動馬達的油電系統，對比同級汽油競爭對手可省下 40% 的燃油消耗量。
Dacia 為 Renault-Nissan Group 於歐洲市場推出的平價品牌，主攻入門級市場，而 Jogger 以 MPV 的車格搭配跨界的風格外觀，獨特的風格魅力有望引起市場中的話題性。