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新冠肺炎肆虐期間，身心壓力與生活巨大改變，也導致偏頭痛患者病情急遽惡化。根據國外最新研究顯示，偏頭痛患者在疫情期間的每月平均偏頭痛天數，較疫情前增加4成，6成患者偏頭痛頻率增加，更有高達6成4偏頭痛嚴重度增加。台灣頭痛學會理事長暨衛生福利部基隆醫院副院長陳韋達醫師表示，有近6成（58.7%）患者過度使用止痛藥，導致頭痛惡化，2成2患者甚至痛到掛急診，更有近6成（58.3%）患者吃不下、近8成（78.1%）患者睡不好，嚴重會影響生活品質。
台灣頭痛學會秘書長暨台北榮總神經醫學中心王嚴鋒醫師指出，偏頭痛是一種常見的體質病，根據流行病學指出，平均每10人就有1人有偏頭痛問題，國內2300萬人已有200萬人有偏頭痛問題，好發在年輕族群，誘發因素包含壓力、遺傳、飲食、睡眠、環境等，對社會經濟的運作影響甚鉅。
7成民眾誤會偏頭痛不是病 反覆發生要留意
台灣頭痛學會的國人偏頭痛認知問卷大調查，總計有2300多位民眾填寫，近7成國人誤以為偏頭痛只是「症狀」，但偏頭痛是一種「疾病」，「只要頭痛反覆發生，每次持續4至72小時，伴隨噁心、嘔吐、畏光、怕吵的症狀，即符合偏頭痛定義。」不過仍有4成5不知道過度使用止痛藥恐造成頭痛更加惡化，更有許多民眾的觀念還停留在偏頭痛只能吃止痛藥，尤其是非醫藥相關背景的受訪者，僅有三分之一知道偏頭痛可以用預防性藥物治療。
正確認識偏頭痛 記住123懶人包
為了幫助國人正確認識偏頭痛，台灣頭痛學會理事暨新光醫院神經科劉子洋醫師分享學會發布「偏頭痛超前部署123懶人包」：每週頭痛超過「1」次要看神經內科、止痛藥每週吃超過「2」天恐讓頭痛惡化、預防偏頭痛靠這「3」招：運動、紓壓、預防性藥物，方便大眾以簡單易懂的方式認識偏頭痛。
預防性藥物可治療減少回診頻率
偏頭痛目前已超前部署，據學會偏頭痛認知調查顯示，超過半數達5成5的民眾，不知道偏頭痛可採取預防性治療，來降低發作頻率。劉子洋醫師分析，健保近兩年已給付多款預防性藥物，如療效可持續1個月的CGRP單株抗體與療效長達3個月的肉毒桿菌素，均可減少回診頻率，適合不宜頻繁回診的疫情時期，也可減少請假就醫次數。劉子洋醫師補充，預防性藥物療效皆不錯，副作用也低，「以肉毒桿菌素來說，經國外試驗發現，使用半年後，半數患者每月頭痛天數可減半。」
衛教大使佩甄親臨現場分享，台灣有高達200萬偏頭痛患者，值得大眾正視。呼籲大眾平常多關心身邊的親友，如有頻繁吃止痛藥的狀況，鼓勵前往神經內科就醫治療，提早治療，跟頭痛說bye bye。
資料來源：健康醫療網 不讓偏頭痛偷走精彩時光 預防性治療助病友找回人生色彩
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