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嚴重車禍逼近鬼門關　亞大醫院「外傷小組」救回

嚴重車禍逼近鬼門關　亞大醫院「外傷小組」救回
嚴重車禍逼近鬼門關　亞大醫院「外傷小組」救回

健康醫療網

2021-09-04 13:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】48歲林先生日前因開車自撞，導致全身多根肋骨斷裂、下肢開放性骨折，送醫急救過程中，更因張力性氣血胸併出血性休克，一度陷入「院內心跳呼吸停止」險境，所幸院方啟動創傷小組緊急搶救，陸續完成止血、引流、骨折固定等多達五次手術治療，終於讓他復原出院，奇蹟般重返家人懷抱。

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車禍多處創傷  氣血胸險沒命

亞洲大學附屬醫院急診醫學科主任鍾侑庭表示，患者到院時因意識不清、瀕臨呼吸衰竭，雖經緊急插管，血壓仍不穩定，身體檢查亦發現顴骨疑似骨折且左下肢有明顯開放性傷口及變形，Ｘ光檢查也顯示左側第3至9肋骨葛折，懷疑出血性休克合併張力性氣胸，不料正準備胸管引流減壓時，患者突然心肺功能停止，當下緊急實施心肺復甦術，並立即針式減壓，歷經關鍵8分鐘後總算恢復心跳。

創傷控制骨科治療　階段性手術治療

外科部副主任、骨科醫師賴禹呈指出，患者六天後生命跡象恢復穩定，便立即與胸腔外科合併手術，先治療下肢五處骨折及肋骨固定手術，四天後再進行失血量較大的骨盆手術，採取「創傷控制骨科治療」的階段性手術，是多重骨折外傷的首選治療。

胸腔外科主治醫師劉柏毅則表示，患者左側肋骨第3至9根骨折，且有連枷胸、氣血胸，亦出現張力性氣胸，狀況相當危急，經過輸血、輸液、生命徵象監測、抗生素使用避免感染，待全身性發炎期過後，執行肋骨固定手術，術後第二天順利拔管，為避免肺部功能退化及關節僵硬，在加護病房期間也安排肺部與肢體復健，21天後順利轉往普通病房，日前康復出院。

跨科共同診治  啟動外傷小組

鍾侑庭醫師指出，當面對生命跡象不穩定、意識不清、呼吸窘迫、嚴重骨盆骨折、兩處以上長骨骨折的患者，便會立即啟動外傷小組，以跨科別方式共同診治患者，協助患者手術後順利康復，並持續配合復健，以期更好的預後。



資料來源：健康醫療網 嚴重車禍逼近鬼門關　亞大醫院「外傷小組」救回

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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