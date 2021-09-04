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亞洲大學附屬醫院急診醫學科主任鍾侑庭表示，患者到院時因意識不清、瀕臨呼吸衰竭，雖經緊急插管，血壓仍不穩定，身體檢查亦發現顴骨疑似骨折且左下肢有明顯開放性傷口及變形，Ｘ光檢查也顯示左側第3至9肋骨葛折，懷疑出血性休克合併張力性氣胸，不料正準備胸管引流減壓時，患者突然心肺功能停止，當下緊急實施心肺復甦術，並立即針式減壓，歷經關鍵8分鐘後總算恢復心跳。
創傷控制骨科治療 階段性手術治療
外科部副主任、骨科醫師賴禹呈指出，患者六天後生命跡象恢復穩定，便立即與胸腔外科合併手術，先治療下肢五處骨折及肋骨固定手術，四天後再進行失血量較大的骨盆手術，採取「創傷控制骨科治療」的階段性手術，是多重骨折外傷的首選治療。
胸腔外科主治醫師劉柏毅則表示，患者左側肋骨第3至9根骨折，且有連枷胸、氣血胸，亦出現張力性氣胸，狀況相當危急，經過輸血、輸液、生命徵象監測、抗生素使用避免感染，待全身性發炎期過後，執行肋骨固定手術，術後第二天順利拔管，為避免肺部功能退化及關節僵硬，在加護病房期間也安排肺部與肢體復健，21天後順利轉往普通病房，日前康復出院。
跨科共同診治 啟動外傷小組
鍾侑庭醫師指出，當面對生命跡象不穩定、意識不清、呼吸窘迫、嚴重骨盆骨折、兩處以上長骨骨折的患者，便會立即啟動外傷小組，以跨科別方式共同診治患者，協助患者手術後順利康復，並持續配合復健，以期更好的預後。
資料來源：健康醫療網 嚴重車禍逼近鬼門關 亞大醫院「外傷小組」救回
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