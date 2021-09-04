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迎接國際學生赴台留學　集中檢疫所「這樣做」把關防疫

迎接國際學生赴台留學　集中檢疫所「這樣做」把關防疫
迎接國際學生赴台留學　集中檢疫所「這樣做」把關防疫

健康醫療網

2021-09-04 15:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】隨著各級學校開學，來台灣留學的境外生們，終於獲准專案入境，並在完成集中檢疫後，經COVID-19病毒PCR檢測陰性，可以進入校園繼續學業。台灣目前嚴守邊境，阻絕病毒於境外，如此嚴密的防疫措施，可望在國家防疫安全全，以及學生受教權之間取得兩全其美的平衡。

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隔離檢疫流程  防止社區出現破口

衛生福利部草屯療養院副院長丁碩彥表示，台灣的集中檢疫所，有保警總隊規劃24小時安全勤務，除了檢疫房間通道有監視設備，出入口都有崗哨全天候派人駐守；防疫規格嚴密，務必使入境檢疫者不能隨意外出，流動到社區，造成破口，請民眾放心。

設集中檢疫所  落實社區防疫

衛生福利部草屯療養院院長藍祚鴻表示，教育部目前規劃，境外生將優先入住集中檢疫所，指揮中心已提供1500床供調度。學生入境時須採深喉唾液及進行PCR檢測，並於檢疫場所進行居家檢疫14天，檢疫期間第10至12天，須以「家用快篩」採檢一次，第12到14天（期滿前）再PCR檢測一次。這些嚴格的流程，都有國內外實證的資料支持，可以確保病毒不會進入社區。

配合防疫政策　草屯療養院承接支援檢疫所

藍祚鴻院長也提到，草屯療養院支援的檢疫所，去年曾承接境外生入境的集中檢疫任務，圓滿達成；今年草屯集中檢疫所也會配合政策，為國境把關，歡喜迎接境外生，有助於大學校園內國際人才的交流。



資料來源：健康醫療網 迎接國際學生赴台留學　集中檢疫所「這樣做」把關防疫

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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