免等振興券！加碼好康Ford現在就有，Kuga 21.5年式早鳥優惠加碼延長，享5年原廠保固

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Kuga 21.5年式全台熱銷！早鳥優惠加碼延長，本月入主享5年原廠保固
本月入主Ford Kuga 21.5年式X除能擁有總值超過5萬元的升級配備，還可享2萬元防疫早鳥優惠及舊換新5萬元補助，享5年原廠保固。
純正運動跑旅 Ford Kuga 21.5年式X，在EcoBoost®180 / EcoBoost®250雙外觀、雙動力的雙主力車型全台持續熱銷，搭載受到市場好評的Level 2駕駛輔助科技Ford Co-Pilot360TM全方位智駕科技輔助系統再升級，包含全新由歐洲開發設計的原廠360°環景影像行車輔助系統，且率同級距之先，導入歐洲先進的RED道路邊緣偵測系統，以及ISA智慧型速限輔助系統，成功結合人人都能擁有的性能駕馭樂趣、完整智能科技與安全配備。
Ford Ranger職人型／全能型限量專屬套件升級 即刻把握
九月入主Ford Ranger職人型或全能型，舊換新優惠價99.8萬起，本月入主再享免費升級原廠加長型車斗防滾籠（市價NT$41,400），專屬升級機會即刻把握，數量有限，送完為止。
Ford Tourneo Connect旅玩家，99.8萬起即享七人座百變大空間
Ford Tourneo Connect旅玩家以Fold Flat 百變座椅平整系統和Ford Co-Pilot360TM Technology全方位智駕領航科技，打造出同級最豐富車室空間應用以及最先進的主被動安全配備，九月入主除可享舊換新價99.8萬起，「Ford Tourneo Connect熱銷玩咖專案」也在九月持續延長，若準車主候車逾三個月（訂單簽署完成日至領牌日），Ford將致贈美國百年歷史戶外露營品牌Coleman玩咖野營組，包含野營必備的Coleman輕鬆摺疊長椅及Coleman氣墊床。
Ford全心防疫 暖心回廠
對步步為營的抗疫之路，Ford致力為消費者打造安心防疫的擁車養護服務，透過優化各項防疫措施降低接觸，打造更安心的服務環境及貼心回饋。為了不影響車輛的安全、駕駛的舒適性與使用壽命，Ford建議現行的車主每半年回廠針對愛車進行保養檢修；在防疫期間，車主可多利用「My Ford Service - 我的福特」APP（適用iOS及Android手機）預約回廠，並且善用內建的線上報價機制。
- 凡車主回廠即享180秒臭氧殺菌服務。
- 「挺你出發專案」：預約回廠保養車主享有輪胎第二條69折、電瓶88折的優惠。
| 車款
| 九月優惠活動
| Ford Kuga 21.5年式
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| Ford Ranger職人型／全能型
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| Ford Tourneo Connect旅玩家
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[1] 活動期間至2021年9月30日（含）前，於各 Ford 經銷商完成下訂，符合適用車型且於活動截止日前尚未領牌，並候車逾三個月以上之準車主，交車後將獲得Coleman玩咖野營組。等候期係指訂單簽屬完成日至領牌日。相關資訊請洽 Ford 經銷商。
「Ford熱銷玩咖方案」適用車型為 The All-New Ford 旅玩家車系全車型。
Coleman玩咖野營組內含Coleman輕鬆摺疊長椅及Coleman ED SINGLE氣墊床，贈品以實物為準，顏色恕不得指定，組合市價NT$ 4,900。贈品不得折換現金，亦不得要求轉讓他人，如遇產品缺貨或其他不可抗力之事由，主辦單位得保留更換等值品項之權利。
本活動不適用於租賃業者、營業用車、政府機關及專案批購者。
本專案為福特六和與經銷商聯合提供之促銷活動，不可與其他專案同時使用。福特六和保留審核、決定或變更活動之權利，並可依照實際情況予以增刪、修訂活動辦法。詳細活動規範與產品資訊以Ford 官方網站所公布之訊息為準。