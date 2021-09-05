Ford Kuga ST-Line No.048 ---- SUV 視線好不好？

我是廣告 請繼續往下閱讀
Kuga ST-Line 的著坐點較房車更高，因此望向前方的視線可較遠一些，有助於掌握前方路況。由於 Kuga ST-Line 的車高達到 1,678mm，相較於過去長測的房車與掀背車高出約莫 20~30 公分，使得著坐點也隨之升高，因此望向前方的視線可較遠一些，有助於掌握前方路況。駕駛望向右側的視線範圍夠廣，但因離低高較高，車身右前下方的情形並不易即時掌握，可透過更密集的提早查看來解決。至於 A 柱的造型略顯粗壯，但角度適中，稍微擺頭即可掌握右前方動態。駕駛往左後方望的視野受到 C 柱與 D 柱的影響而較為狹隘，不過後窗與後擋風玻璃的高度足夠，仍可提供一定的視線來判斷左後方來車動態。
駕駛望向右側的視線範圍夠廣，但因離低高較高，車身右前下方的情形並不易即時掌握，可透過更密集的提早查看來解決。至於 A 柱的造型略顯粗壯，但角度適中，稍微擺頭即可掌握右前方動態。
駕駛往左後方望的視野受到 C 柱與 D 柱的影響而較為狹隘，不過後窗與後擋風玻璃的高度足夠，仍可提供一定的視線來判斷左後方來車動態。後方視野部分，Kuga 的左側車外後視鏡調整至正常角度後，可映照出足夠的左後方視野，將角度稍加向下後可進一步掌握左側車身。右側車外後視鏡造型接近梯形，反射的範圍廣度算大，調整至車身佔約 1/4 處，仍可提供右後方足夠的視野，便於判斷行車動態。可惜無倒車自動向下調整功能，在路邊停車時仍須自行向下調整來緊貼路緣而不擦傷輪圈。車內後視鏡與後擋風玻璃的造型呼應，足以判斷正後方的視野，然而因車高較高，下方的視線需透過倒車顯影輔助系統來補充。右後方視野受惠於面積偏大且上下線條方正的設計，判斷右側的動態算是足夠，然而 D 柱粗壯的造型而影響右後方的視線，實務上可與右側後視鏡來回搭配檢視，輔以 BLIS 視覺盲點偵測系統的輔助，才能更加安全。
左側車外後視鏡調整至正常角度後，可映照出足夠的左後方視野，將角度稍加向下後可進一步掌握左側車身。
右側車外後視鏡造型接近梯形，反射的範圍廣度算大，調整至車身佔約 1/4 處，仍可提供右後方足夠的視野，便於判斷行車動態。可惜無倒車自動向下調整功能，在路邊停車時仍須自行向下調整來緊貼路緣而不擦傷輪圈。
車內後視鏡與後擋風玻璃的造型呼應，足以判斷正後方的視野，然而因車高較高，下方的視線需透過倒車顯影輔助系統來補充。總結來說，Kuga ST-Line 雖然有 SUV 車高較高而帶來視野較遠的優勢，然而著座點偏高的天性，對於周圍的視野掌握度確實不如房車及掀背車，在駕駛之時應多加留意，並善用輔助系統，才可在享受視野之餘，兼顧安全。
右後方視野受惠於面積偏大且上下線條方正的設計，判斷右側的動態算是足夠，然而 D 柱粗壯的造型而影響右後方的視線，實務上可與右側後視鏡來回搭配檢視，輔以 BLIS 視覺盲點偵測系統的輔助，才能更加安全。本週使用情形方面，Kuga ST-Line 主要由小七哥本人於台北市區進行日常代步之用，自前一次加滿 98 無鉛汽油後，累積行駛 229.4 公里後添加 39.92 公升的 98 無鉛汽油，換算平均油耗數字約為 5.746km/L。