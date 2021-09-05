Toyota Corolla Cross No.025 ---- 怠速與市區行駛隔音表現

我是廣告 請繼續往下閱讀
首先在怠速方面，Corolla Cross 冷車發動時引擎轉速較高，轉速表指針大約指在接近 1,500rpm 上下，此時車內的分貝值大約落在 58dB 左右，車內感受到的主要噪源來自於引擎運轉聲以及冷氣風聲，對比本站過去的長測車款如 Focus ST-Line、Sentra 以及 Elantra Sport，以編輯實際體驗的經驗以上車輛在冷車發動時均有相似的狀況，不過隨著工作溫度的提高，引擎轉速也會逐步下降至 1,000rpm 以下，恢復到一如往常熟悉的使用狀態。
Corolla Cross 在冷車發動時引擎轉速較高，對比本站過去的長測車款如 Focus ST-Line、Sentra 以及 Elantra Sport 以編輯實際體驗以上車輛在冷車發動時均有相似的狀況，待工作溫度提高，引擎轉速也會逐步下降至 1,000rpm 以下，恢復到一如往常的使用狀態。
發動車輛上路之後，隨著空調持續冷房，車內溫度來到設定值的範圍後，冷氣風聲也不再明顯。在市區移動的過程當中，以目前行駛超過一萬公里的表現來看，Corolla Cross 基本上底盤沒有過多的異音，車內飾板也無明顯的變形擠壓聲，主要感受到的聲音是來自於輪拱方面的胎噪，若持續以 50~60km/h 的速度行駛，車內分貝值大約在 75dB 上下，其表現與底盤技術近似的 Corolla Altis 相當，但對比 Sentra，甚至 Focus、Kuga 要來得遜色一點。當然綜合來看，考量本車的定位與大部分的國產品牌車款，其表現也都在預期的水準之內。
冷車發動怠速時車內的分貝值大約落在 58dB 左右，車內感受到的主要噪源來自於引擎運轉聲以及冷氣風聲。
持續以 50~60km/h 的速度行駛，車內分貝值大約在 75dB 上下，其表現與底盤技術近似的 Corolla Altis 相當，但對比 Sentra，甚至 Focus、Kuga 要來得遜色一點。
車輛使用方面，因 Corolla Cross 目前定位在公務車的使用範疇，已不再供編輯部通勤使用，因此一周內的工作天會經歷多位不同駕駛習慣的編輯使用，同時每次載重、路程的情況也不盡相同，本周在經歷市區以及高速公路各佔 50:50 比例的使用狀況下，行駛 420.8 公里後於 9/2 添加了 36.77 公升的 92 無鉛汽油，換算下來平均油耗約為 11.44km/L。