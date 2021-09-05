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降低COVID-19感染力　８種中藥製成抗疫「淨斯本草飲」

降低COVID-19感染力　８種中藥製成抗疫「淨斯本草飲」
降低COVID-19感染力　８種中藥製成抗疫「淨斯本草飲」

健康醫療網

2021-09-05 15:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】COVID-19新冠肺炎病毒席捲臺灣，經過兩個月全臺所有人努力下，臺灣疫情已穩定控制中，花蓮慈濟醫院院長林欣榮指出，新冠病毒COVID-19席捲全球，證嚴法師有感於瘟疫流行，由慈濟基金會林碧玉副總及他帶領，中醫部何宗融副院長及心血管暨粒線體相關疾病研究中心黃志揚副院長等聯合團隊，秉持「萬物皆是藥，有病就一定有藥」原理進行研究，希望能對防疫有所貢獻，並發表淨斯本草飲。

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阻斷病毒連結　中藥草飲效果佳

林欣榮院長分享，使用艾草、茉草、麥冬、魚腥草、桔梗、甘草、紫蘇葉、菊花等臺灣本土八種中藥草製成的淨斯本草飲，花蓮慈院研究團隊今年再針對突變株病毒感染、新冠肺炎者癒後憂鬱、糖尿病、高血壓、多種慢性病、巴金森氏症、抗藥性癌細胞等項目進行基礎研究。

林欣榮院長表示，在病毒實驗上，淨斯本草飲能阻斷病毒棘蛋白與人體細胞接受器（ACE2）的結合外，也能抑制TMPRSS2蛋白酶，強力阻止病毒穿透進細胞並能抑制3CL蛋白酶和RdRp複製酶活性防止複製；另外，針對多種COVID-19變種病毒感染動物進行實驗，不僅發現本草飲可抑制45~90%的南非、野生型、加州、英國、巴西等變種病毒感染動物外，再搭配外用滾珠露6滴並一天飲用3包本草飲，可以抑制97%以上的病毒感染。

本草防疫飲研究　努力突破預防、治療瓶頸

在本草飲基礎研究中發現有阻斷突變株病毒感染、恢復心肌功能、調適老化高血壓、平衡糖尿病血糖、改善巴金森神經退化、抑制抗藥性癌症生長等多靶點、多功能、多效性的潛力，花蓮慈院研究團隊也已將淨斯本草飲的4篇相關研究，投稿至國際期刊，預計還將投稿7篇相關研究結果。

林欣榮院長表示，花蓮慈院中醫部與心血管暨粒線體相關疾病研究中心，將持續在新冠肺炎臨床照護與基礎研究的合作基礎上，努力突破預防與治療瓶頸，也期待透過本草飲，為受疫情所苦的病人貢獻心力，守護更多人的健康。



資料來源：健康醫療網 降低COVID-19感染力　８種中藥製成抗疫「淨斯本草飲」

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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