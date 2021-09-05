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林欣榮院長分享，使用艾草、茉草、麥冬、魚腥草、桔梗、甘草、紫蘇葉、菊花等臺灣本土八種中藥草製成的淨斯本草飲，花蓮慈院研究團隊今年再針對突變株病毒感染、新冠肺炎者癒後憂鬱、糖尿病、高血壓、多種慢性病、巴金森氏症、抗藥性癌細胞等項目進行基礎研究。
林欣榮院長表示，在病毒實驗上，淨斯本草飲能阻斷病毒棘蛋白與人體細胞接受器（ACE2）的結合外，也能抑制TMPRSS2蛋白酶，強力阻止病毒穿透進細胞並能抑制3CL蛋白酶和RdRp複製酶活性防止複製；另外，針對多種COVID-19變種病毒感染動物進行實驗，不僅發現本草飲可抑制45~90%的南非、野生型、加州、英國、巴西等變種病毒感染動物外，再搭配外用滾珠露6滴並一天飲用3包本草飲，可以抑制97%以上的病毒感染。
本草防疫飲研究 努力突破預防、治療瓶頸
在本草飲基礎研究中發現有阻斷突變株病毒感染、恢復心肌功能、調適老化高血壓、平衡糖尿病血糖、改善巴金森神經退化、抑制抗藥性癌症生長等多靶點、多功能、多效性的潛力，花蓮慈院研究團隊也已將淨斯本草飲的4篇相關研究，投稿至國際期刊，預計還將投稿7篇相關研究結果。
林欣榮院長表示，花蓮慈院中醫部與心血管暨粒線體相關疾病研究中心，將持續在新冠肺炎臨床照護與基礎研究的合作基礎上，努力突破預防與治療瓶頸，也期待透過本草飲，為受疫情所苦的病人貢獻心力，守護更多人的健康。
資料來源：健康醫療網 降低COVID-19感染力 ８種中藥製成抗疫「淨斯本草飲」
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