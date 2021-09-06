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影／扮保鑣保護女友24hr笑翻全網　她表示超尷尬！

▲YouTube頻道「arhoTV」的 Sunny 扮演保鑣，保護女友 Creamy。（圖／arhoTV　授權）
▲YouTube頻道「arhoTV」的 Sunny 扮演保鑣，保護女友 Creamy。（圖／arhoTV　授權）

影像中心/綜合報導

2021-09-06 13:00:00

舉凡是總統、官員、企業大老闆，亦或是社會上重要的人物，在身旁總是會看見幾位隨身保鏢，以維護他們的人身安全。YouTube頻道「arhoTV」的 Sunny 想了一個24小時保護女友的企劃，他與友人一同扮演保鑣，要在女友Creamy身邊保護她。此舉動讓Creamy感到非常尷尬，直呼：「可不可以停止呢？」

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▲三位保鑣在路上，不斷注意Creamy的安全，讓她感到非常尷尬。（圖／arhoTV　授權）
▲三位保鑣在路上，不斷注意Creamy的安全，讓她感到非常尷尬。（圖／arhoTV　授權）
YouTube頻道「arhoTV」是香港的影音創作者，平時分享日常生的影片，這次「arhoTV」的Sunny要做一個「24小時全天候保護公主計畫」，Sunny與他的兩位好友要扮演保鑣，並守護女友Creamy。

▲Creamy在吃飯前，保鑣還會先試吃一口，確認食物沒有下毒。（圖／arhoTV　授權）
▲Creamy在吃飯前，保鑣還會先試吃一口，確認食物沒有下毒。（圖／arhoTV　授權）
Creamy 走在路上，三位大男生身穿西裝、墨鏡，並張開雙臂保護她，不免也被路人關注。他們三位保鑣不只幫她搧風、遮陽，在吃飯時還先幫她試吃，確認是否有毒。Creamy在這過程中，感到非常尷尬，還問他們三位保鑣：「可不可以停止呢？」

▲他們也走進動漫展，三位保鑣為Creamy開路。（圖／arhoTV　授權）
▲他們也走進動漫展，三位保鑣為Creamy開路。（圖／arhoTV　授權）

影片最後，Creamy 被問到全天被保護的感想，她說：「覺得很有安全感。」而身旁假扮保鑣的男生則說：「西裝太熱了！內褲都濕了。」影片PO出後，也有許多網友留言，「十分羨慕Creamy的大小姐生活！」、「這個企劃實在太好笑了。」、「Sunny 好好人呀， Creamy好幸福呀！」（文字編輯：劉俊佑）

▲Creamy
▲Creamy 在影片最後也表示：「覺得很有安全感。」（圖／arhoTV　授權）

▶︎感謝授權：arhoTV
完整影片：https://youtu.be/04qvQiS3Hn0

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