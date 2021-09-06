改走跨界風的純電新作　第五代 Renault Mégane E-TECH Electric 正式發表

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外觀方面，第五代 Megane E-TECH Electric 捨棄過去純種掀背車的設定，融入了跨界休旅元素，車頭換上甫於今年初發表的全新扁平化廠徽，搭配 LED 頭燈組，車側擁有相當高聳的腰線，輪拱配置防刮材質，後門把手隱藏於 C 柱當中，車尾採用橫貫式 LED 尾燈組，廠徽鑲嵌於正中央，車型字樣位於廠徽下方，更將 Megane 最末的 e 字樣施以電動車專屬設計。
內裝方面，第五代 Megane E-TECH Electric 採用稱為 OpenR 的 L 形螢幕駕駛介面，整合 12.3 吋虛擬儀錶及 12.3 吋中控車載系統，內建 Google 作業系統，提供豐富的聯網功能。座艙更大量運用回收再製材質鋪陳，車內提供氣氛燈及置物空間，行李廂標準置物空間為 440 公升。
動力配置方面，第五代 Megane E-TECH Electric 採用 Renault-Nissan 聯盟旗下的 CMF-EV 電動車模組化平台打造，提供 40kWh 及 60kWh 兩種容量的 LG 鋰離子 NMC 電池，其中 40kWh 車型具備 300 公里滿電續航里程，60kWh 則為 470 公里，輸出分為 96 kW (130hp/250Nm) 及 160kW (218hp/300Nm) 兩種。
Megane 車系最早於 1995 年法蘭克福車展發表，為 Renault 針對歐洲市場開發的 C-Segment 主力車型，迄今已發展出 4 個世代，在邁入第五世代後轉型跨界風格，也首度搭載純電動力，開創了品牌新的方向。