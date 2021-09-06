純電姿態 鋼砲實力 　Hyundai Kona Electric EV500 試駕

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●Kona 車系自 2018 年導入國內市場以來首度推出純電車型
●電動版專屬造型設計(一體成形水箱護罩造型、左前保桿預留專屬充電座口、取消黑色防刮材質、專屬 17 吋雙色低風阻鋁圈)
●續航力方面 EV300 達 312 公里、EV500 達 482 公里(WLTP 測試規範)
●隨車送 Hyundai 原廠 ICCB 隨車充電線或協助建置 U-Charger 家用充電樁。
根據原廠提供的資料顯示，台灣電動車從 2018 年起便開始持續爆炸性的發展，約有 33%~38% 的成長比例，銷量也逐步擴增至六千餘輛。而南陽實業也遵循 Hyundai 原廠的轉型策略，在 2021 年開始佈局新能源車款，而 Kona Electric 的導入正是 Hyundai 進軍國內電動車市場的起點，提供標準型 EV300 和增程型 EV500 二款車型，分別為 129.9萬元與 159.9萬元。
在外型方面，Kona Electric 擁有屬於純電的設計，像是取消六邊形水箱罩設計，換為與保桿一體成形的造型，使其看起來更具流線圓潤，左前保桿預留專屬充電座口，輔以醒目分離式頭燈組與外擴式輪拱曲線，搭配專屬 17 吋雙色低風阻鋁圈，讓本就動感跑格的車側線條，更是突顯有別同級電動車的視覺感受。
Kona Electric 車身尺碼長寬高分別為 4,205mm x 1,800mm x 1,570，車長較 N Line 減少 10mm，軸距維持 2,600mm 的表現。
分離式頭燈組悉數採用 LED 燈組，造型較過往更為銳利。
Kona Electric 取消傳統水箱罩設計，換上與保桿一體成型設計。
Kona Electric 支援 CCS1 直流快速充電與SAE J1772 規格之 AC 交流電。
Kona Electric 車側輪拱與 N Line 相同均消非塗裝設計，採用與同車色烤漆處理。
Kona Electric 採用 17 吋低風阻造型雙色鋁圈，配胎選用韓國 NEXEN NFERA AU5，尺碼為 215/55 R17。
彎下身，可以看見 Kona Electric 所配置的液冷鋰電池組與汽油、Hybrid 車型不同之處。進入到車內，Kona Electric 以既有的鋪陳強化科技氛圍，中央鞍座重新規劃採用懸浮式設計，並加入按鍵式功能選單及 SBW 電子線傳排檔設計，而下方也騰出開放式的收納空間來放置隨身物品，整體感受上較先前試駕的 N Line 有著較冷冽的風格。配備方面也對應消費者需求，提供像是 8 吋 HUD 抬頭顯示器、Qi 無線充電盤、Auto Hold、電子手剎車、10.25 吋全數位儀表等科技配備，且支援無線 Apple CarPlay & Android Auto 連結，並增添專屬的 EV 介面，提供 CCC 智慧型電能監控系統(附耗能比例/預設充電時間/充電上限可調)，讓車主快速了解車輛的使用狀態。
PDS 三段式動能再生制動系統可利用後方的撥片進行控制。
10.25 吋全液晶儀表板將車輛功能整合於中，並且可以針對駕駛模式切換介面，其中 Cube 模式更帶來相當耳目一新的科技體驗感。
8 吋多媒體處控螢幕支援無線 Apple CarPlay & Android Auto 連結功能，亦增加 EV 車型專屬介面。
進入 EV 介面後，可以顯示剩餘電量、能源充電管理以及排放節能表現。
恆溫空調維持單區的設定，同時操控介面也採用銀色按鍵搭配藍色燈光處理。
懸浮式中央鞍座新增 SBW 電子線傳設計，帶來更具前衛的操作感。
打開前方的飾蓋，內部提供一組無線充電板與 USB 插孔。
座椅造型上普通，不過乘坐起來左右腰部的包覆感優異，發泡棉厚實、支撐力足夠。
後座空間並無因為底盤配置鋰電池組而有所犧牲，但囿於 B-Segment 的車格設定，一般成年男性坐進去適中，整體表現上在同級方面算是中庸。
後行李廂擁有 332~1,114 公升的空間表現，比起先前體驗的 N Line 車型略小一點，但合乎日常使用。安全表現部分，Kona Electric 自然搭載完整的 SmartSense 主動安全科技，包含 FCA(CAR/PED/CYC) 前方主動煞停輔助系統、DAW 駕駛疲勞警示系統、FCW 前方撞擊警示系統、LDW 車道偏離警示系統、LKA 車道偏移輔助系統、HBA 遠近光燈調節系統，並提供 0-180 km/h 內可作動的 SCC 智慧型主動車距維持系統 (附Stop & Go)、LFA 車道維持輔助系統滿足 Level 2 的安全等級。
動力配置方面，Kona Electric 採用的高效永磁同步電動馬達，標準型 EV 300 可輸出 136ps 最大馬力，而本次試駕的增程型 EV 500 則最高可以達到 204ps 最大馬力，峰值扭力兩款車型均為 40.3kgm 的表現。電池部分，Kona Electric 採用液冷式鋰離子聚合物電池模組，標準型 EV300 容量為 39.2kWh，WLTP 最大續航里程為 312 公里；增程型 EV500 電池容量則為 64kWh，WLTP 最大續航里程為 482 公里。
至於購入後充電表現上，Kona Electric 支援 CCS Combo 1 DC 直流快速充電 及SAE J1772 規格 AC 交流電充電，假設使用 7kW 的標準充電站充滿電量的話，EV300 需耗費 6小時；EV500 則為 9 小時、換為快速直流充電站，EV300 大約為半小時；EV500 則落在 1 小時上下。
Kona Electric 支援 CCS Combo 1 DC 直流快速充電 及SAE J1772 規格 AC 交流電充電，假設使用 7kW 的標準充電站充滿電量的話，EV300 需耗費 6小時；EV500 則為 9 小時、換為快速直流充電站，EV300 大約為半小時；EV500 則落在 1 小時上下。按下啟動鍵發動車輛，Kona Electric 少了過往引擎發動的抖動感與怠速排氣聲，低速行走則多了一分 VESS 虛擬引擎系統所發出的聲效。出了停車場來到馬路上，踩下油門超車幾乎零遲滯的加速感令人感到相當的愜意，以本次試駕的增程型 EV500 來說，其超過 200 匹的最大功率已經堪比鋼砲等級的表現，可惜原廠選用的是節能取向的胎款，心中的熱血衝動很快就會澆熄了。
在操控表現上，Kona Electric 懸吊系統為前麥花臣、後獨立連桿的設計，加上鋰電池擺放於車架的中央處，擁有接近 50:50 的車身比例，操駕起來就如一如往常頗有歐系車的沉穩水準，同時也不會因為車重的增加而喪失靈活性。只不過在少了引擎的運轉聲後，傳遞到車內其他的聲音也跟隨放大，尤其輪拱方面若能再有所精進，想必行路質感會更加出色。
經過多年的市調與觀察，Kona Electric 終於不負眾望的在台發表上市，並以堅強十足的產品力投入市場當中，包括性能、配備與安全性都毫不遜色，也是目前市場當中最容易入主的新世代純電動車款，值得喜愛追隨時代潮流與綠能車款的消費者；然而回過頭來看，對比先前體驗的 N Line 車型來說，除了動力形式不同之外，其實兩者間的差異性並不高，像是車格定位甚至性能實力均相仿，要說服廣大消費者這中間的價差，想必是接下來 Hyundai 未來要與消費者積極溝通的關鍵點。