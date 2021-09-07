Volkswagen ID.Life為品牌進軍平價電動車的重量級車款!

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Volkswagen ID.Life的產品設定為都會使用迷你SUV，除了刻意墊高了距地高度外，車長4,091mm車寬1,845mm車高1,599mm的身形尺寸也相當緊湊，大概就是介於Polo與Golf之間的級距，由於免除了內燃機配置因此2,650mm軸距擁有出色的車艙空間，若將後座椅全數傾倒最多可提供1,285公升的收納容積，若是滿載狀態下仍具備225公升的後廂容積，加上隱藏在地板下方的108公升表現還算可圈可點，前艙部分工程師也利用巧思規劃出額外的68公升置物機能，並特別規劃一處專門收納智慧型裝置線材的區域，另外門板上的收納袋也內建有無線充電裝置可替手機及平板充電。
硬體部分可看到車外後視鏡已被鏡頭所取代，靠的是車內的9吋螢幕作為影像的投射，另外駕駛儀表設計在方向盤上，隨著可收折式設計在自動駕駛狀態可創造出更寬敞車艙空間，另外儀表平台上還裝有投影裝置，可將前擋風玻璃作為投射影像之布幕使用；方正的外型提供設計師易於揮灑的創作空間，透過鑲嵌於鈑件內的LED光源與圓滑的線條賦予外觀簡潔可愛的印象，特別值得一提的是全車大量採用回收材質做為車體材料，在環保議題上同樣有所著墨。
動力部分採用的是57 kWh電池模組搭配一具電動馬達，雖然容量不大但支援直流快充功能，可在10分鐘內提供163公里里程所需電量，對短程都會使用需求而言已足敷使用，滿電狀態下則可提供400公里行駛里程，動力可輸出230匹馬力，6.9秒加速破100 km/h並可達到180 km/h的極速表現，對決大多數的人而言同樣是相當實用的區間。ID.Life預計將於2025年量產，依車型配置售價預估在20,000(約66.5萬新台幣)至25,000(約83.2萬新台幣)歐元左右，比起ID.3還便宜1萬多歐元，可說是Volkswagen進軍平價電動車的重要車款!