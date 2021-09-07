預覽電動賽車願景　Porsche Mission R 登場

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Porsche Mission R concept 車身尺吋長度 4,326 mm，寬度 1,990 mm，車高 1,190mm，較目前 718 Cayman 系列較短、更寬，外部高度則更低。車身主要由天然纖維強化塑膠 (NFRP) 製成，其基本原料由自農作物取得的亞麻纖維製成，此一生態原料也用於前擾流板、後下擾流板和側裙；而 NFRP 也廣泛使用於 Mission R 的內裝設計，例如：內門板、後隔板和座椅。
內裝設計全面以駕駛作為導向，於方向盤中的控制按鍵中設置了符合人體工學設計的顯示螢幕，方便駕駛觀測賽事間的重要數據。方向盤上方的螢幕則顯示來自外側後視攝影鏡頭和中央後視攝影鏡頭的畫面。此外，座椅右側的觸控顯示螢幕可用於查看駕駛的生物識別數據，其他內部攝影機可用來提供即時直播畫面。
過去幾年來，Porsche 透過陸續發表的 Mission E 和 Mission E Cross Turismo 預告純電跑車車系的家族樣貌，從 2019 年發表的 Taycan 和 2021年上市的 Taycan Cross Turismo 可見一斑。在外觀和技術方面與這兩款概念車十分相近，而現在 Porsche 再透過 Mission R 概念車，向世人展示保時捷賽車運動的未來願景。