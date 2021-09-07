新台幣 229 萬元起　2022 年式 Lexus RX 正式在台上市

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2022 年式 RX 全車系導入 LEXUS LINK 智能車載系統，整合 LEXUS Plus APP 及車輛數據，提供「車輛狀態」、「尋找愛車」、「行駛報告」及「加油日記」共 4 大功能，其中「車輛狀態」可檢測總行駛里程、胎壓及電瓶狀況等資訊，還可在熄火後車門未上鎖、胎壓異常或異常移位時警示車主。「尋找愛車」功能可幫助車主快速定位愛車位置，結合 Google 地圖拋轉功能導航至停放位置，若車輛在無訊號處則顯示最後訊號地點。「行駛報告」可在車輛行駛超過 1 公里後於熄火後產生，記錄路線、距離、時間、平均車速與油耗等資訊。「加油日記」可讓車主記錄每次加油資訊，並即時計算出油耗。Lexus 未來會透過 OTA 雲端下載方式帶給車主包括機油溫度、油壓與變速箱油溫監測及 EV 模式行駛比例等更多新功能。
除此之外，2022 年式 RX 還基於 RX 300 豪華版推出限量 300 輛的 RX 300 曜黑時尚版，在外觀部分於前、後保桿擾流板、水箱護罩及車外後視鏡等處施以黑色烤漆處理，足踏 20 吋燻黑鋁圈。內裝部分於車門、中控台及方向盤採用專屬紋理黑梣木飾板，座椅採用尊爵黑搭配灰色縫線，也配備室內環景 LED 燈光組。
現行 RX 車系為 2015 年發表的第四代車型，原廠於 2019 年推出小改款版本，在銷售表現上始終是品牌的中流砥柱，亦是相當長青的車系，如今在 2022 年式導入車聯網功能並新增曜黑時尚版選項，預料可活化其買氣。