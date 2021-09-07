富士賽道特仕版回歸　美規 2022 Lexus RC F 登場

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Lexus RC F 首次於 2014 年登場，並於 2019 年經歷一次改款，此次 2022 年式 RC F 全車系悉數升級 Michelin Pilot Sport 4 S 輪胎，前輪尺寸為 255/35Z R19、後輪為 275/35Z R19，並且配置全新造型的 19 吋鋁圈。在 Fuji Speedway Edition 車型上更升級搭載 Brembo 碳陶瓷碟盤和具減輕重量效果的鈦排氣管，使得 0-97km/h 加速表現從 4.2 秒縮短至 3.96 秒內完成，極速也可達到 270km/h。
進入到座艙，RC F Fuji Speedway Edition 採用藍色搭配黑色的 Alcantara 材質座椅、Alcantara 方向盤、Alcantara 排檔頭與藍色碳纖維飾板、F 專屬徽飾及限量版徽章。配備方面則將支援 Android Auto、Amazon Alexa 的 10.3 吋多媒體系統、17 顆喇叭 835 瓦 Mark Levinson 高級音響系統列為標準配備，同時車主亦可以透過智慧手錶遙控發動車輛。
動力表現上，RC F 搭載 5.0L V8 自然進氣引擎，搭配 8 速自排變速箱可創造出 472hp 最大馬力與 535Nm 最大扭力。另外在標準 RC F 車型方面，原廠也提供 Carbon 套件組合，分別在車頂、後保險桿、前下擾流、鯊魚鰭天線、車門下護條和尾翼使用碳纖維材質鋪陳，同時搭配 19 吋消光黑色輪圈。內裝方面則配有碳纖維飾條、真皮座椅包覆加熱/通風前排座椅、加熱方向盤和停車輔助系統。
隨著 Downsize 渦輪引擎以及電動化趨勢，類似於 RC F 這種傳統大排量 NA 跑車在市場上已經相當稀少，而隨著 RC F 來到產品末期，選購大排量跑車的機會可說是越來越困難。