品牌第二款量產純電動房車　Mercedes-Benz EQE 正式發表

我是廣告 請繼續往下閱讀
EQE 採用與 EQS 相同的 Electric Vehicle Architecture (EVA) 電動車模組化平台打造，在外觀方面承襲 Sensual Purity 設計語彙，與 EQS 同樣具備流線房車造型，但軸距較 EQS 短 90mm 為 3,120mm，頭燈與前飾板相連，車側配備隱藏式門把，車尾採用橫貫式 LED 導光燈組，造型提供 Electric Art Line 及 AMG Line 兩種套件選擇，足踏 19~21 吋輪圈，後軸支援轉向輔助功能。
內裝方面，全新 EQE 配置與 EQS 相仿的 MBUX Hyperscreen 大型螢幕介面使實體按鍵數量降至最低，更導入 Zero Layer 操作理念，原廠宣稱僅需一次觸碰即可取用所有功能，配備方面搭載 HEPA 空氣濾網、Driving Assistance Package Plus 駕駛輔助套件、Remote Parking Assist 遙控停車輔助、Memory Parking Assist 記憶停車輔助、INTELLIGENT PARKING PILOT 智慧停車輔助 (SAE Level 4)。空間部分，EQS 的前座肩部空間較 E-Class 增加 27mm，座艙長度增加 80mm，座高增加 65mmmm，行李廂標準置物容積為 430 公升。
動力配置方面，EQE 首發車型為 EQE 350，在後軸配置 eATS 電能驅動系統，可輸出 215kW 最大馬力，若是 4MATIC 車型則增加前軸的 eATS，並透過機械結構與後軸構成四輪驅動系統，搭配 90kWh 容量電池之下，WLTP 最高續航里程為 660 公里，Mercedes-Benz 指出未來將新增最大功率 500kW 的高性能車型。
Mercedes-Benz 目前力推「電動優先」(Lead in Electric) 品牌主張，未來將朝向「全面電動」(Electric-only) 前進，接下來將在與 C-Class、GLC、GLC Coupé 及 EQC 相同的德國不來梅工廠量產 EQE 車系，中國大陸規格的 EQE 則會在合資夥伴北京奔馳的工廠中製造。