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含有高濃度納豆萃取成分的食品，因含大量維生素K，可能會影響抗凝血藥品的作用，應避免在服藥期間食用。而在高濃度大蒜萃取物的部分，因為大蒜直接用於烹調料理的調味時，不至於與藥品產生交互作用，但含高濃縮大蒜成分的食品與抗凝血藥品併服時，則可能會增加出血的藥品副作用，建議於服用抗凝血藥品期間避免攝取高濃度大蒜萃取物。
食用藥品與營養品 不可同時服用
郭建宏藥師建議，正在服藥治療疾病者，在食用任何保健食品、中藥，或者其他高濃度營養補充品前，都應該先諮詢醫師或藥師，避免其與藥品產生交互作用，影響疾病痊癒，甚至增加副作用的發生率。
此外，領取藥品時也應詳閱藥品資訊及注意事項，是否有「與乳製品間隔2小時」等與飲食相關警語，若有任何用藥相關問題，可諮詢專業醫事人員。
高濃度特定成分食品非萬靈丹 規律生活習慣是根本
食藥署也提醒消費者，含高濃度特定成分的食品並非健康萬靈丹，此類食品無法取代均衡飲食、規律運動等健康生活方式。因此，切勿購買來路不明的產品，以免保健不成反而傷身，若因食用健康食品、特殊營養食品或任何膠囊錠狀類產品後，產生身體不適，皆可透過「全國健康食品、特殊營養食品及膠囊錠狀食品非預期反應通報系統」通報。
資料來源：健康醫療網 大蒜會與藥品產生交互作用？ 藥師提醒用藥注意事項
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