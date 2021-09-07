預覽四環房車未來面貌　Audi Grandsphere Concept 亮相

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外觀方面，grandsphere Concept 以豪華轎跑為設計理念，車頭採用新款扁平六邊形造型，頭尾燈為數位化 Digital LED 光源，車長為 5,350mm，軸距則為 3,190mm，車身鈑件加入豐富的肌肉曲線，車頂與擋風玻璃透過大面積的玻璃營造開闊感，車外後視鏡為數位式，並配備隱藏式門把。
內裝方面，grandsphere Concept 以 Level 4 自動駕駛等級為理念，打造類飛機頭等艙的設計理念，方向盤及踏板在特定狀態下可完全隱藏，交由車輛自動駕駛。車側取消 B 柱並導入對開式車門，車內採用投影方式呈現各項功能，還支援眼球追蹤、手勢控制與聲控，座椅為 2+2 配置，前座為獨立式，後座為長椅設計，啟用自動駕駛後可進入 Relax 放鬆模式，將椅背傾斜最高 60 度，頭枕亦可向前彎曲 15 度，前座中央還配置迷你吧台。
動力配置方面，grandsphere Concept 運用 Premium Platform Electric (PPE) 電動平台打造，採用 800V 電能系統，也具備 e-quattro 四輪傳動科技，可輸出 530kW 最大功率及 960Nm 峰值扭力，充電支援 270kW 功率，僅需充 10 分鐘即可增加 300 公里續航例，透過 120kW 功率則需 25 分鐘可自 5% 充至 80% 電量，滿電最高續航里程達到 750 公里。
Audi 在本屆 IAA Mobility 車展前發表 Vorsprung 2030 品牌戰略，宣示未來朝向全面電動話、車主用戶數位軟體服務及未來自動駕駛體驗共三大方向發展，目前已透過 skysphere 雙門敞蓬概念跑車及 grandsphere 四門跑房車預覽此概念，接下來還會推出 urbansphere，使品牌未來發展面貌更為清晰。