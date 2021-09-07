朝向永續發展目標　可 100% 回收的 BMW i Vision Circular 概念車

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秉承著循環經濟“思考、精減、利用、回收”的四大設計初衷，BMW i Vision Circular 便是希望透過更多的數位化設計，降低車型複雜設計性、降低資源，並增強駕乘者的愉悅體驗而開發。因此車上大部分的零組件都能夠重複使用，從淘汰、報廢、意外受損的車輛上拆除仍有使用價值的零組件，或者將不能直接沿用零件進行重塑並加以利用，如此一來能夠降低車廠的設計與開發成本，亦能降低消費者用車的養護成本。
在外觀方面，BMW i Vision Circular 的設計師顛覆傳統對於 BMW 車款的認知，減少使用繁冗材料所營造的視覺效果，家族特徵的雙腎型格柵以數位化方式呈現，將頭燈融為一體，也沒有多於的烤漆或者鍍鉻的環框來點綴，形成相當有藝術感的樣式。車身方面捨棄傳統鈑烤的步驟，直接呈現陽極氧化鋁的車身，同時盡可能選用再生鋼材、再生鋁材完成車身的製造；車輪來自於再生橡膠，座椅、裝條面板等則來自於再生塑料，成為一款 100% 使用回收材料打造和 100% 可回收的車輛。
未來的車輛，除了能夠完成從 A 點到 B 點的通勤之外，也將會提升車輛的情感和溫度，使得車內更有家的感覺，所以在 BMW i Vision Circular 概念車的車上，不論是前座還是後座，都像極了客廳柔軟舒適的沙發。而傳統的中控台採用 Phygital 數位實體 的概念式介面所取代，透過觸控、按鍵或者手勢控制、語音控制來滿足操作車輛功能。
另外根據原廠的敘述，為傳達永續利用的概念，BMW i Vision Circular 也導入了 Joyful Fusion 智能設計，確保車輛可以透過簡易的工具就能拆解車輛零組件，同時每一個零件都建立了電子檔案，以利進入下一個循環階段。
從此次慕尼黑 IAA Mobility 2021 車展上便能清楚看出汽車市場已經朝著智能、綠能及永續發展的方向前進，BMW i Vision Circular 更是能清楚看到 BMW 已經勾勒出 2040 年車輛智能數位、可持續使用的願景。