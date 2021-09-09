設「台灣」代表處具指標意義 　立陶宛刮歐盟「友台風」

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以台灣為名 有美國力挺
立陶宛和台灣關係急速升溫，同時為中東歐國家和中國的關係掀開不同的扉頁，檢視近期歐洲的政局發展，可能更進一步翻轉台灣與歐盟、中國間的關係。
台灣智庫執行委員賴怡忠指出，從2020年台灣在索馬利蘭設立「台灣代表處」，以及南美洲的蓋亞那一度宣布設置「台灣辦公室」（後來中止），再到立陶宛同意開設「台灣代表處」，代表我們可以開始以「台灣」冠名駐外館處，意義非常重大。
他分析，美國川普政府時期，曾鼓勵台灣跟其他國家發展正式外交關係，拜登政府似乎更傾向鼓勵設置以台灣為名的代表處，不追求建交；代表處意味是由國家所設置，已經有國家的象徵了。
在拜登政府帶頭下，台灣已逐步被納入印太區域安全架構內；至於中東歐乃至整個歐洲對中國的態度的轉變，除了「抗中」的氛圍外，經貿考量也是重要因素。
賴怡忠說明，2008年金融海嘯與隨後的南歐諸國財政危機，讓德國等歐盟領袖國無暇顧及中東歐，在對俄羅斯有戒心的前提下，中東歐國家轉而對中國的經濟市場有很大期待；2012年波蘭率先邀請中國舉行兩國元首高峰會，隨後中國邀請更多國家加入，最後擴大為中國主導的「17+1合作機制」。但10年下來，中東歐國家發現，對中貿易逆差愈來愈大，且中國對「一帶一路」等承諾都沒有做到。
以立陶宛為例，從2012年到2020年，立陶宛對中國出口額從0.8億美元增加到3.6億美元，但立陶宛自中國進口額從6億餘美元增加到近14億美元。此外，近年來中國在歐洲的投資，主要集中在西歐國家，讓中東歐國家開始有引狼入室之感。
賴怡忠表示，當經濟利益沒有了，民主價值會被更放大。前年立陶宛首都維爾紐斯一場聲援香港反送中的集會，疑似遭中國大使館策動的群眾鬧場，讓立陶宛人民對中國的蠻橫產生很大反感；去年立陶宛大選後政黨輪替，新的執政聯盟對中國的態度轉趨強硬，曾公開表達「支持為自由奮鬥的台灣人民」。
除了中東歐國家，西歐國家的風向也開始轉變。賴怡忠說，今年9月德國將舉行大選，總理梅克爾已宣布不尋求連任，代表梅克爾親中、經濟優先的政策將會走入歷史，一般預料德國將重新檢討對中政策；法國可能想要頂替德國的位子，從中國市場得到好處，但即使法國總統馬克宏想走親中路線，法國國會和民意將有反中的力量制衡，整體而言，歐洲的大環境朝反中方向發展。
兩國國會 已搭友好橋梁
擁有中山大學大陸研究所博士學位的民進黨立委邱志偉，2002年曾到立陶宛維爾紐斯大學擔任一學期講座教授，講授兩岸關係。因為與立陶宛的淵源，去年他在立法院主導成立「波羅的海3國（立陶宛、愛沙尼亞、拉脫維亞）國會議員友好協會」並擔任會長，為討論我國捐贈口罩及抗疫物資的事，邱志偉去年也和立陶宛國會友台小組主席馬爾德基斯（Matas Maldeikis）開過兩次視訊會議，雙方約好，等國境開放後將會互訪。
邱志偉指出，在立陶宛教書時，立陶宛的經濟還沒有起步，寒冷的冬天暖氣常常故障，但民風淳樸非常有人情味；立陶宛雖是小國，東鄰白俄羅斯與蘇聯的地理位置，可說是北約（NATO）的最前線，因此美國積極與立陶宛發展關係。有一天邱志偉上完課走路回家途中，遇到當時美國總統小布希訪問立陶宛的車隊，他在零下十幾度的低溫中因交通管制等了很久，印象深刻。在美國積極促成下，立陶宛2004年即加入北約和歐盟。
邱志偉表示，立陶宛堅持和台灣發展外交關係，除了美國和歐盟的影響外，立陶宛歷經蘇聯的高壓獨裁控制，很珍惜得來不易的民主自由，也很能理解台灣有一個惡鄰的感受。他強調，國境解封後，他第一個到訪的國家一定是立陶宛。