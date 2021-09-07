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陳時中表示，今日新增8例本土個案，其中有5例與幼兒園群聚感染事件有關連，其中有3例是家長、1例是5歲小朋友，還有1例是染疫小朋友的1歲妹妹，從幼兒園教師（案16129）衍生下來共計有15例確診個案。針對該案件目前已框列411人，其中362人列為居家隔離，49人列為自主健康管理，相關匡列與疫調持續進行中。
幼兒園爆發群聚 暫時沒有升級考量
此次幼兒園爆發群聚感染，種種跡象都指向為Delta變異株或其他可能的變異株，病毒基因明天才會完整出爐。新北市市長侯友宜已強化二級警戒，並建議中央升級考量。於今被問是否有升級的可能？對此，陳時中回應，目前沒有升級的打算，但是如果疫情沒有控制好，不排除有升級的考慮，這都是假設的情況，目前是先將疫調及匡列做好。
出現症狀時間較長 控制疫情是當務之急
現場有媒體提問對幼兒園群聚感染，是否與7月27日降載開放有所關聯？陳時中指出，群聚是一種背景的情況，開學後很關心群聚，因為只要有人染疫、群聚風險就會升高，像是先前討論是否要放寬2.25公尺距離，因管理上有相當困難並沒有同意放寬，而此波疫情是針對該名幼教老師（案16129），因有症狀時間拉得較長造成感染情況，希望能即時控制疫情。
疫情有其關連性 但需要整體判斷
至於幼兒園群聚事件是否與長榮機師突破性感染也有關？陳時中提出，這樣推測太早一點，每波疫情都有它的關聯性，要說兩邊有直接關聯，有機師小孩在幼兒園讀書的可能性才會相對較高，但事實上目前這關聯性都沒有，因此判斷都太牽強，都是獨立事件，各種線索都會思考，至少知道源頭或整體了解才會更好。
資料來源：健康醫療網 新北幼兒園爆群聚感染 需要升三級警戒嗎？
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