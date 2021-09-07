年紀輕輕就洗腎！多囊腎是什麼？醫籲3族群務必盡早檢查

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天主教輔仁大學附設醫院腎臟科暨社團法人中華民國多囊腎腎友協會理事長高芷華醫師說明，多囊腎是一種慢性腎臟病，正式名稱為「自體顯性多囊性腎臟病」，與遺傳有高度關係，約9成罹病原因是因爲遺傳所致，只要父母中有一人患病，自己就有5成機率罹病，且未來一定會發病。進入病程，患者腎臟會長出大量囊腫，以每年超過5%的速度變多、變大，甚至可能膨脹為正常腎臟的20倍。若沒有及時治療，就必須開始洗腎或腎臟移植，對青壯年患者影響相當劇烈。
5大症狀當心是多囊腎！高風險族群務必提高警覺！
國家衛生研究院暨高雄醫學大學附設醫院腎臟科黃道揚醫師表示，多囊腎發病初期幾乎沒有症狀，但腎臟囊腫進入快速生長期後，會出現5大症狀「高血壓、腰部疼痛、血尿、泌尿道感染、腎結石」。一旦腎臟受損，血壓調節功能降低，超過5成患者不到30歲就出現高血壓，若未及時控制，甚至可能發生腦出血。一旦巨大如橄欖球的腎臟壓迫到腹腔器官，將會導致長期腰部疼痛；若擠壓到胃還會造成食慾下降，甚至會因營養不良引發肌少症。若囊腫破掉，會導致血尿、泌尿道感染；囊腫還會阻礙尿液排除，導致尿液停留時間變長，平均每4人就有1人發生腎結石。黃道揚醫師強調，多囊腎不只衝擊腎功能，還會引起全身併發症，甚至導致腦中風及死亡。
黃道揚醫師提醒，若出現上述5大症狀，務必及早就醫，進行影像、血液、尿液、基因4種診斷檢查。特別是本身有家族史、腎臟有囊腫或是不明原因洗腎者，更應提高警覺，一定要盡快至腎臟科進行相關檢查。
口服藥物突破困境 延緩病程、扭轉洗腎命運
過往多囊腎無藥控制，發病初期僅能透過多喝水，減少抗尿激素分泌，降低腎臟囊腫生長速度；並且透過少鹽、少蛋白的飲食，降低腎臟代謝負擔。患者難以擺脫年輕就洗腎、腎臟移植的命運。多囊腎不僅影響生理健康，對於患者的心理及人生規劃也帶來劇烈衝擊。
所幸今日已有多囊腎口服藥物問世，臺中榮民總醫院內科部腎臟科陳呈旭主任表示，此藥物可直接抑制腎臟囊腫增長，有望守住患者腎功能，延後洗腎時機點，同時改善全身併發症。目前多囊腎口服藥物健保給付較為嚴格，期盼政府放寬給付標準，讓患者及時獲得更適切的治療。
最後呼籲患者，疫情期間務必主動施打疫苗，平時應穩定服藥積極回診、多喝水，選擇低鹽飲食降低血壓及腎臟負擔、控制血壓血糖血脂，運動避免拉扯及撞擊腰部。藉由良好的藥物治療及日常照護，延緩多囊腎病程。