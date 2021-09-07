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減醣、間歇性斷食哪個容易瘦？營養師教６招這樣吃更好瘦！

減醣、間歇性斷食哪個容易瘦？營養師教６招這樣吃更好瘦！
減醣、間歇性斷食哪個容易瘦？營養師教６招這樣吃更好瘦！

每日健康-每日都做得到的健康

2021-09-07 18:30:43

文／黃君聖Sunny營養師

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現代人的飲食方式，碳水化合物普遍攝取過量，尤其是外食族群，通常以高碳水為主，過多碳水化合物容易造成血糖波動，也會形成脂肪囤積在體內。「減醣飲食」是根據均衡飲食的方式做延伸，將碳水化合物比例降低，提高蛋白質與脂肪比例，限制不如「生酮飲食」嚴格，在執行上也比較容易，成為近年來熱門的瘦身飲食法。

想瘦身，該減醣還是該斷食？

減醣飲食是一種相對簡單、易達成的飲食方式，只要稍微調整營養素比例，就能達到維持體重的效果，也適合大部分的人長期執行。很多人誤以為減醣飲食等同於完全不能吃澱粉，或是害怕吃碳水化合物，其實碳水化合物本身並沒有罪，它對身體而言仍是很重要的營養素，只是現代的人普遍都食用過量。

減醣飲食是適量地減少碳水化合物的攝取，造成的熱量缺口就用其他營養素補足，所以也並不是少吃，而是調整各營養素攝取比例，較不容易因為攝取高碳水化合物，而造成血糖波動過大、讓飢餓感明顯，對於控制血糖與體重有很大的幫助。

不管你想選擇減醣飲食或是間歇性斷食，只要執行方向正確，都能達到瘦身效果。甚至你可以視自身情況與需求，結合兩種飲食法，在168斷食的進食期間，搭配上減醣，將原本的碳水化合物的攝取分量減少。不過，不管以哪種方法，都必須以原型食物為主，並均衡攝取各類食物才是健康瘦身的關鍵。

「減醣飲食」該如何執行才會瘦？

執行減醣飲食時，不只是單純減少碳水化合物就好，還必須考量營養均衡，並達到人體所需的總熱量，掌握以下幾個大原則，不管是進行減醣飲食或168斷食，都很適用。

避免精緻糖

精緻糖是最容易影響我們胰島素恆定的食物，所以想要有效瘦身，應盡可能避免攝取精緻糖，像是含糖飲料、甜點以及加工品等。

澱粉減量吃

平常吃的主食類，像是白飯、麵條、麵包的食用量要減少20 ∼40%，原本吃一碗就改成吃七分滿。要特別注意的是，雖然原則是要減少分量，但不要完全不吃，因為碳水化合物還是人體最容易利用的能量來源。另外，也盡量挑選全穀根莖類來當作主食，因為其中多了礦物質、維生素B群等，能夠幫助營養素代謝，也富含膳食纖維，可以增加飽足感。

多吃好蛋白

補充優質蛋白質是非常重要的，豆類、蛋類、魚類、肉類等，雞腿、豬肉、牛肉等都屬於好的蛋白質，可以適量攝取，不必局限於低脂肉類。如此一來，減醣也能夠吃得開心，不會因為限制太多而感到痛苦。

蔬菜要吃夠

蔬菜是熱量低且富含膳食纖維等營養素的食物，能夠增加飽足感，可以多選擇醣分含量低的食材，像是黃豆芽、青江菜、綠櫛瓜、青花菜等。要注意的是，有些根莖類蔬菜的澱粉含量高，像是南瓜、馬鈴薯、芋頭等，需視為主食，控制食用分量。

水果一天兩拳頭

大多數的水果都富含碳水化合物，應注意食用分量，一天吃兩個拳頭大的體積為限，也可以選擇一些醣分含量較低的水果，像聖女番茄、土芭樂、百香果、哈密瓜、香瓜，減少醣分攝取量。

選擇好油脂

選擇好的油脂來源，能讓減醣飲食順利進行。減少碳水化合物時，仍要吃進足夠熱量，像是堅果就是很好的油脂來源，富含多種營養成分。選擇好的食用油，並且輪流替換不同種類，或是也可以從適量堅果中補充，一天至少需要攝取約 15 公克（一湯匙）。

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