沒吃海鮮也會痛風？醫指常見５地雷，手搖飲也在其中！

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盧泰潤醫師表示，俗稱痛風的痛風性關節炎，病如其名，痛起來就如同起風一樣來得突然，來得快去得也快，因此稱為痛風。痛風之所以會發生，是因為人體會從食物中攝取一種名為「普林」的成分，其會在體內代謝形成尿酸，透過尿液排出體外，但若攝取過多普林或是身體代謝尿酸速度較慢，尿酸就有可能堆積於體內，沉積於關節形成關節炎。
盧泰潤醫師指出，台灣是全世界痛風體質比例最高的國家，且男性多於女性，有別於好發在老年族群的退化性關節炎，往往會在中年就發生，嗜好海鮮、紅肉、啤酒或手搖飲等果糖飲品、肥胖族群，更是痛風容易找上的對象。
因為不只是海鮮，紅肉也是普林含量較高的食物。啤酒或手搖飲等果糖飲料，普林含量雖少，但會影響尿酸排出。肥胖雖不會直接引起痛風，但因會影響代謝等運作，間接引起痛風，一樣是個需注意的重要風險因子。
提醒民眾，並非平常沒有吃海鮮的習慣就不會有痛風，有痛風問題者也並非不吃海鮮就沒事，若有其他風險因子更應該注意。而女性發生率雖然比男性低，但也並不少見，一樣不可大意。至於仿間流傳「黃豆、香菇等植物性普林也會引發痛風」，目前研究顯示植物性普林和痛風無關，毋須特別禁忌。
痛風症狀非忍忍就沒事，久未改善恐關節變形！
盧泰潤醫師指出，痛風大多侵犯單一關節，好發於手掌或腳掌的小關節，特別以腳的大拇趾最為常見，除此之外患部也會有明顯「紅、腫、熱」的表現。
若有這些症狀，可以合理推斷為痛風性關節炎，並盡早就醫為佳。痛風性關節炎並非疼痛忍過就沒事的關節疾病，若沒有妥善處理及治療，日久關節可能會形成痛風石，除了疼痛加劇以外，也會逐漸使得關節變形影響患者生活，治療上也更加棘手。
預防、改善、治療痛風。藥別亂擦，先看醫生為佳！
在預防及改善方面，盧泰潤醫師表示，除了避免前述容易造成痛風的風險因子外，最主要也最直接的方法就是平時多補充水分，也可以適量的補充維生素C，促進體內尿酸代謝、避免堆積。
在治療上，痛風性關節炎和其他關節炎相似，主要一樣是以藥物消炎、止痛為主，視情況可能搭配類固醇或秋水仙素等藥物。不過需要注意的是，若案例為首發或偶爾發作，疼痛改善後便可結束療程，但若反覆發作，除了使用前述所提到的藥物外，一般會建議急性期過後繼續服用降尿酸藥物，以避免痛風不斷復發甚至形成痛風石。
民眾常自行購買藥物治療痛風，特別在此提醒應先經由醫師診斷後開立藥物為佳，以避免可能為其他疾病，又或者使用來路不明、自行用錯藥物使得情況毫無改善，或形成不可預期的後果。