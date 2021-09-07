怕「染疫」不敢去醫院？醫：乾癬出現這些「四」拖不得！規則治療+接種疫苗，保護力更升級

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成大醫院內科部過敏免疫風濕科吳俊欣醫師指出，乾癬性關節炎是乾癬常見的共病。病友初期的關節不適常以為只是運動傷害亦或姿勢不良所致，並未與乾癬做連結。即使調整習慣並配合復健科、骨科診治也未見好轉跡象，輾轉至免疫風濕科就醫才驚覺早有皮膚病灶。
吳俊欣醫師說明，乾癬性關節炎好發於周邊關節，不僅容易發生接骨點炎，嚴重還會導致香腸指／趾，甚至達近四成病友合併中軸發炎症狀，如下背痛、晨僵等相似於僵直性脊椎炎症狀。因此，當出現以上症狀，或多關節腫痛時，應有所警覺，及早與主治醫師溝通重新制定治療方針。
精準醫療鎖定發炎物質 生物製劑依據個人病況選擇
傳統口服藥物透過廣泛性壓制發炎並無專一性，許多病友治療成效不如預期。所幸目前已有精準抑制發炎的生物製劑面世。吳俊欣醫師表示，當皮膚、關節發炎嚴重時，特定的細胞激素（發炎物質）在關節或是皮膚局部濃度居高，生物製劑便是針對這些細胞激素去作抑制，因此能更精準針對皮膚及關節症狀改善。
目前在乾癬性關節炎治療的生物製劑包括TNF-α抗腫瘤壞死因子、IL-17抑制劑、IL-23抑制劑等，吳俊欣醫師說明，使用生物製劑前應先進行風險評估，確認病友是否有B型肝炎、潛伏結核感染等狀況，再依據個人情況選擇。目前最新臨床治療指引中也針對不同症狀給予相對應選擇建議：當出現中軸症狀時IL-17抑制劑或TNF-α抗腫瘤壞死因子為優先治療選擇；若合併接骨點炎、皮膚嚴重與香腸指時，則通常也會患有嚴重指甲乾癬，使用IL-17抑制劑或IL-23抑制劑有明顯緩解症狀的依據；而發炎性腸道病變或虹彩炎等共病，則建議使用TNF-α抗腫瘤壞死因子。
至於用藥後究竟何時可以停藥或是減量也是病友所關心的。吳俊欣醫師指出，目前學界尚無標準共識，倘若病況穩定，關節「一腫一痛」，皮膚只剩微小病灶時，是可以與醫師商議的。相反地當還有關節症狀時，切勿自行停藥。
疫情期間乾癬患者如何自保？持續治療是關鍵
究竟正在接受治療的乾癬患者，需要調整藥物或是挑選特別的疫苗嗎？吳俊欣醫師指出，正在接受生物製劑的患者，施打疫苗前後雖可持續接受治療，但仍建議與醫師溝通後再施打。吳俊欣醫師也提醒，疫苗不分廠牌，及早施打便能及早增強自身防護力。
以上衛教資訊由台灣諾華協助提供
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