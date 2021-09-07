全運會聯名卡珍藏享優惠　侯友宜：卡面設計展現運動活力

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東奧體操國手的丁華恬，也到場參與共同開卡的儀式，見證全台首創的「新北全運會Richart聯名簽帳金融卡」發布會，強調「這是她的第一張台新金融卡」；丁華恬說，很開心參加這次活動，2017及2019的全運會都有參賽，身為新北代表隊的一員，希望2021全運會能再締佳績。
侯友宜表示，新北市以交朋友的心情主辦110年全運會，希望分享新北市的好山好水與美好，歡迎全國朋友到新北體驗新北風情；這次特與台新銀行合作聯名推出主題金融卡，設置「全運會專區」，並結合淡水、烏來、新店、深坑等商圈，有新北商家優惠、運會周邊商品及賽事流程，藉此擴大賽會廣度。
近日爆發幼兒園群聚感染的情事，新北市也升為強化二級的警戒；侯友宜再三的提醒國人，及期勉所有規劃活動的單位，面對嚴峻疫情，只有優先把防疫做到位，賽事才能辦好，也可擷取東奧防疫措施，隨時做好滾動式的檢討，落實防疫工作，以戒慎恐懼、嚴謹態度辦好及迎接全運會。
吳東亮指出，這次搭配全運會推出聯名Debit卡，手舉聖火的限量卡值得收藏，希望結合運動與生活，再次掀起國人運動風潮；體育處說，台新銀行搭配賽會開發「110年全運會專區」，並有 Richart Life的APP，除提供3000多家的新北優惠商店，還可透過APP掌握全運會賽事，及周邊商品等資訊。
體育處長洪玉玲補充，除推出線上的「新北之星」票選活動，包括有丁華恬、羅嘉翎、連珍羚、黃義婷、林郁婷、湯智鈞、雷千瑩、林穎欣等選手外，台新將額外贊助高人氣的新北選手加菜金，歡迎大家用行動支持選手；更多110年全國運動會最新的活動資訊，歡迎關注全運會的官網及臉書粉絲團。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。