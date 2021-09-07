▲ 保時捷發表 Mission R 未來概念研究

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自 31 年前德國 Porsche Carrera Cup 開辦以來，保時捷已經從魏薩（Weissach）生產與交付了 4,400多 部賽車，並以這些高性能賽車為基礎，在全球舉辦了 30 項統一規格系列賽。今年初賽季開始時正式發表的全新 911 GTC Cup，則基於 922 世代車型進行開發。保時捷 Mission R 的發表，預告了未來由純電跑車所構築的統一規格系列賽新樣貌。
這款四輪驅動跑車在排位賽模式下可輸出近於 1,100ps 強勁動力，2.5 秒可完成 0~100km/h 加速，極速達 300km/h。在賽道上的單圈表現，已與現今保時捷 911 GT3 Cup 賽車相當。配備全新設計的電動馬達及電池，全面搭載創新的直接油冷系統，保時捷 Mission R 在競賽模式可輸出達 680ps（500kW）的恆定動力。而所謂因熱能條件導致電池功率輸出減少的降載（derating）情況，也已能完全排除。前軸電動馬達最高輸出功率為 435ps（320kW），後軸電動馬達最高輸出功率則可達 653ps（480kW）。拜 900V 高速充電系統及 Porsche Turbo Charging 高速充電所賜，比賽間只需 15 分鐘暫停休息，即可將電力自 5% 充電至 80%（state of charge. SoC），充電功率最高可達 340kW。Mission R 進一步結合了保時捷主動空氣動力學系統（PAA），該抗阻空力系統（DRS）由位於車鼻側邊進氣孔的三散熱鰭片，以及車尾一組兩段可調式尾翼所組成。
在創新的電池電力驅動概念之外，Mission R 概念車的車身設計更加注重降低碳排放量以及永續性：車身主要由天然纖維強化塑膠（NFRP）製成，其基本原料由自農作物取得的亞麻纖維製成，此一生態原料也用於前擾流板、後下擾流板和側裙；而 NFRP 也廣泛使用於 Mission R 的內裝設計，例如：內門板、後隔板和座椅。
內裝設計全面以駕駛作為導向，於方向盤中的控制按鍵中設置了符合人體工學設計的顯示螢幕，方便駕駛觀測賽事間的重要數據。方向盤上方的螢幕則顯示來自外側後視攝影鏡頭和中央後視攝影鏡頭的畫面。此外，座椅右側的觸控顯示螢幕可用於查看駕駛的生物識別數據，其他內部攝影機可用來提供即時直播畫面。
藉由 Mission R 計畫，保時捷將真實和虛擬賽車緊密結合。虛擬賽車模擬器與賽車上的單體結構座艙完全相同。由碳纖維複合材料製成的安全結構結合了對駕駛的高保護潛力、輕量化和獨特的外觀，保時捷工程師和設計師將全新開發的碳纖維車頂結構命名為「外骨骼」，結合了防滾架和車頂結構。保時捷 Mission R 的長度 4,326 mm，寬度 1,990 mm，車高 1,190mm，較目前 718 Cayman 系列較短、更寬，外部高度則更低。
過去幾年來，透過陸續發表的 Mission E（2015年）和 Mission E Cross Turismo（2018年）概念研究，保時捷已明確預告其即將推出的首款純電跑車車系樣貌。2019 年發表的保時捷 Taycan 和 2021 年上市的 Taycan Cross Turismo ，在外觀和技術方面與這兩項概念研究十分相近，並已在全球市場獲得熱烈的迴響。如今，透過 Mission R 概念車，保時捷展示對客戶賽車運動的未來願景，展示概念車今天於慕尼黑車展 IAA MOBILITY 全球首度亮相。