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高齡、多重慢性病患 染疫重症比例高
染疫重症病人中，高齡、多重慢性病比例高。葉宏一副院長分享馬偕醫院院內統計，重症住進加護病房的病人幾乎都是65歲以上，需插管者中平均三人就有一人死亡，「年紀越大越危險。」他表示，住院病人中六成有高血壓、四成肥胖、三成多有糖尿病，洗腎者將近五成，且多數病人是同時有上述多個疾病。
糖尿病、慢性腎臟病患易感染，染疫死亡近五成
「老人急重症是新冠肺炎的現象」，葉宏一副院長表示，這些慢性病彼此之間息息相關，且會造成免疫力低下，尤其新冠病毒對高齡者非常不友善，染疫後的重症風險比孩童、年輕人還高。他進一步說明，糖尿病病人由於血糖偏高，身體處於慢性發炎狀態，免疫力差，很容易感染各種病毒或細菌，也容易引發心血管、包括大、小血管病變的問題，造成重症風險增高。慢性腎臟病病人因腎臟長期發炎，無法正常運作將體內代謝的廢物和多餘水分排出，體內不平衡狀態使得免疫力降低，增加染疫風險，後續治療也因腎功能不佳大幅提高用藥限制，增加照護困難度，以洗腎者為例，染疫死亡率將近四分之一 。
腎臟不好連帶影響心臟功能，染疫恐增加「隱形缺氧」風險
心臟功能異常會影響腎臟功能，而腎臟功能惡化也會對心臟造成損傷，醫學上被稱為「心腎症候群」。葉宏一副院長進一步提到，心臟病、腎臟病互相影響，腎臟無法正常運作可能導致體液滯留與電解質不平衡增加心臟負荷，長期下來，心臟負擔過大影響正常功能也會造成血液供給不足，連帶影響其他器官，故因病住院的病人常會看到多重器官衰竭。他表示，有心臟、腎臟問題的病人，本身儲存攜帶氧氣的能力較差，一旦感染新冠病毒會更差，如肺臟中血液減少，血液中攜帶氧氣的比例就會下降，進而出現血氧降低，增加「隱形缺氧」死亡風險。
預防勝於治療，疫苗不管哪一牌，打完就是贏家
高齡慢性病人要避免染疫重症，首先必須將慢性疾病控制好，提升免疫力降低染疫風險。葉宏一副院長指出，他見過90歲以上的老病人，呼吸狀況不好，確診的第二天就過世，「病來如山倒，狀態不好者得病之後，根本來不及治療，與其抑制病毒，不如預防更有用。」因此，提醒高齡合併慢性病者一定要準時吃藥與適當運動，切勿自行停藥外，疫苗施打也有助預防高齡慢病者染疫重症風險。
民眾擔憂身體虛弱施打疫苗後死亡，葉宏一副院長表示，打疫苗是否造成死亡，必須和往年自然過世的數字相比，就目前看來高齡死亡數字並未增加。他強調，打疫苗發生意外機率很低，但高齡染疫後重症的比例卻高達三成，「只要有疫苗，不管是哪一牌，只要打兩劑都有很高的保護力，打完疫苗就是贏家。」
天熱、脫水恐增加施打疫苗後不適反應 建議長輩適量補充水分
最近天氣悶熱、流汗過多容易脫水，會增加疫苗施打後的不適反應，葉宏一副院長提醒「打完疫苗容易累是正常，若食慾不好少吃一餐沒關係，但一定要適當補充水分。」，建議高齡長者施打疫苗後應適量補充水分。高齡、慢性病若同時兼具，一定要按時吃藥，控制好疾病，葉宏一副院長提到，門診恢復後，有三分之一病人至少都胖2公斤，體重增加，三高比例也會增加，因此適當運動控制體重很重要，還要保持平順的心情，才能遠離染疫和重症威脅。
資料來源：健康醫療網 高齡慢性病患染疫重症風險高 醫籲：預防比治療還重要
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