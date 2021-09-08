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台南市立安南醫院風濕免疫過敏科主任林理信醫師表示，僵直性脊椎炎好發於20-40歲的年輕族群，男性是女性的三倍，是一種全身性發炎疾病，一旦發病就是終生疾病。臨床上約有七成會出現下背痛典型症狀，頸椎、胸椎及腰椎都可能會被侵犯，只要持續治療減少脊椎及關節破壞，就可維持良好的生活品質。
林理信醫師說，僵直性脊椎炎很常造成發炎性下背痛，患者初期都會以為是過度勞動引起的下背痛而延誤就醫。發炎性的下背痛跟一般的下背痛最大的區別，就是一般下背痛會越動越痛；而發炎性下背痛則是越動越不痛，越不動越痛，且容易發作在早上清晨起床、睡午覺後，或是久坐椅子上工作，只要身體一段時間沒有活動，就會開始疼痛，但只要活動伸展幾分鐘，疼痛就會舒緩。臨床上也經常看到僵直性脊椎炎患者誤以為是椎間盤凸出或其他脊椎疾病，延誤黃金治療時間。
僵直性脊椎炎有藥醫 生物製劑緩解發炎效果明顯
林理信醫師指出，由於僵直性脊椎炎疾病進展緩慢且具遺傳特性，因此診斷上會以Ｘ光為主要判斷，若下背薦腸骨關節有明顯雙側第二級以上薦腸骨關節炎，或者是單側第三級以上薦腸骨關節炎，再搭配患者發炎性下背痛等典型症狀及參考抽血驗HLA-B27基因，綜合評估來診斷僵直性脊椎炎。
針對僵直性脊椎炎的治療，過去僅能靠非類固醇消炎止痛藥及免疫調節劑來控制病情，但治療效果不彰。近年來透過生物製劑治療，讓僵直性脊椎炎可以得到很好的治療效果，而且對週邊關節炎、骨接點發炎及虹彩炎等併發症也很有效，對患者是一大福音。對於有生育計畫及需要哺乳的女性患者，目前也有適合的生物製劑，患者可與醫師充分溝通，達到控制疾病以及成功懷孕的雙重目標。
積極就醫檢查 遠離僵直性脊椎炎病痛困擾
林理信醫師提醒，民眾若出現長期發炎性下背痛症狀、有僵直性脊椎炎家族病史，或是眼睛虹彩炎等情況，應儘早尋求風濕免疫專科醫師檢查診斷，目前僵直性脊椎炎治療藥物多元，只要積極治療，也可以像日前媒體報導的東京奧運僵直性脊椎炎羽球選手一樣，正常生活及運動，維持良好的生活品質及正常的婚姻生活。
資料來源：健康醫療網 父駝背 子下背痛 僵直性脊椎炎惹禍！
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