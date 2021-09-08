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另一方面，骨質疏鬆症是一種隨著老化而骨質流失的現象，會導致骨骼脆弱，並使骨折的危險性顯著增高。將近20%的髖部骨折患者在一年內死亡，四分之一的患者必須從生活獨立在社區老化的狀態被迫轉入長期照護機構居住，超過一半的患者將無法恢復原本的生活品質2，其中部分病人需接受社區式長期照顧包含日間照顧。因此長、日照機構之老年人理應有極高比例患有骨質疏鬆，且具有較高之骨折風險。
長日照機構女性住民 未來骨折風險超過七成
然而長、日照機構老年族群因為相對弱勢、家庭支持薄弱、且到院檢查困難等特性，使得進行此類研究的困難度大增，因此對於其骨質疏鬆之盛行率及骨折發生率等了解甚少。傅紹懷醫師研究團隊始於2018年進行的長、日照機構老年族群之骨質疏鬆及骨折風險(Fracture risk assessment tool, FRAX)3篩檢作業，目前已於雲林縣的長、日照機構收案1000人。並參考我國骨鬆醫學會所建議之抗骨鬆藥物介入治療的閥值，將病患依照未來骨折風險進行分類4。
初步結果可看到來自長照機構之女性，未來骨折為高風險者比例高達83%，而日照機構之女性，高風險者比例有76.6%，而兩者有接受骨質疏鬆治療者僅約2%。當我們依年齡將病患的骨折風險分層即發現，長照機構之女性約78歲以上幾乎都會成為骨折高風險族群，而且隨著相關風險因子的並存，未來骨折風險甚至會高達30%以上。在男性的部分，無論是長照或是日照機構，骨折風險達到學會建議需進一步檢查骨密度者也有高達八成。長、日照機構的女性一旦為骨折高風險，在到院檢查後確診為骨質疏鬆的比例高達九成以上。
由上述可知，目前在長、日照機構骨質疏鬆及骨折風險的防治仍存在極巨大之落差。未來應努力推動長、日照機構的骨折風險篩檢，並提高骨質疏鬆診斷及治療率，以預防機構老年住民之骨折發生。
（文/台大雲林分院骨科部主治醫師傅紹懷、台灣大學醫學院附設醫院竹東分院院長詹鼎正醫師提供）
1. 內政部老年人口資料(Accessed 24 December, 2018, at https://www.moi.gov.tw/chi/chi_news/news_detail.aspx?type_code=02&sn=13723
2. Cooper C. The crippling consequences of fractures and their impact on quality of life. The American journal of medicine 1997;103(2a):12S-17S; discussion 17S-19S. [published Online First: 1997/08/18]
3. McCloskey EV, Johansson H, Oden A, Vasireddy S, Kayan K, Pande K, Jalava T, Kanis JA. Ten-year fracture probability identifies women who will benefit from clodronate therapy--additional results from a double-blind, placebo-controlled randomised study. Osteoporos Int. 2009 May;20(5):811-7.
4. Chan DC, McCloskey EV, Chang CB, Lin KP, Lim LC, Tsai KS, Yang RS. Establishing and evaluating FRAX® probability thresholds in Taiwan. J Formos Med Assoc. 2017 Mar;116(3):161-168.
資料來源：健康醫療網 長日照機構住民 骨鬆及骨折高危險群
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