新台幣 399 萬元起　Maserati Levante Elite+ 限量 10 輛在台上市

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Levante Elite+ 為臺灣蒙地拿為歡慶原廠針對國內市場打造的 Levante Elite 登場 1 週年，所推出的限量車型，在配備方面的升級均為外觀，配備金屬式樣前後下護板、金屬式樣運動車頂架、19 吋 Zefiro 輪圈及紅色煞車卡鉗，另外也配備全景式電動天窗、新世代 MIA 智能多媒體系統、新世代旋鏢型 LED 尾燈、無線 Apple CarPlay/Android Auto。原廠表示升級配備價值約為新台幣 30 萬元，但車價較標準版本 Levante Elite 僅多出 21 萬元。
動力配置方面，Levante Elite+ 採用由 Ferrari Maranello 工廠調校的 3.0 升 V6 雙渦輪增壓汽油引擎，可輸出 350hp 最大馬力及 500Nm 峰值扭力，搭配 ZF 8 速手自排變速箱及 Q4 主動式扭力控制四輪傳統系統，輔以 Skyhook 電子阻尼及主動式 6 段氣壓懸吊，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 6 秒完成，極速為 251km/h。
Levante 為 Maserati 創廠以來的第一款休旅車，自 2016 年問世後開創出色的銷售表現，國內於同年 10 月引進，2018 年新增 Trofeo 性能旗艦，去年 (2020) 原廠更推出專為我國打造的 Levante Elite，於一週內將 50 輛配額售罄，甚至創下單月 76 輛的銷售成績，後續在總代理的爭取下，成為 2021 年式的常態販售編成，如今更採限量 10 輛的方式提昇配備，對於有意入主的消費者而言相信是良好的入主機會。