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推動無人車交通移動服務　Honda 本月起在日本栃木縣公眾道路展開測試

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-09-08 12:55:40

Honda 今日宣布，本月起在日本開始進行與 GM 及 Cruise 間的自動駕駛移動服務事業之測試活動。

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測試計畫將在日本栃木縣的宇都宮市及芳賀町進行，首先會採用搭載量測儀器的 Chevrolet Bolt EV 電動車來繪製前述地區的高精度地圖，待繪製並處理完成後，再由 Cruise AV 自動駕駛車依據交通法規來行駛公眾道路，以實際測試並收集數據。

Honda 與 Cruise 除了會共同進行公眾道路測試之外，也會在 Honda 位於栃木縣的廠區內啟用新的測試基地，進行封閉環境驗證，以確保自動駕駛技術更臻成熟。

未來 Honda 將在日本透過子公司 Honda Mobility Solutions Co., Ltd.，運用與 Cruise 及 GM 共同開發的 Cruise Origin 自動駕駛服務，來推展無人車的 MaaS 交通行動服務事業。

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