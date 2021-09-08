推動無人車交通移動服務　Honda 本月起在日本栃木縣公眾道路展開測試

Honda 今日宣布，本月起在日本開始進行與 GM 及 Cruise 間的自動駕駛移動服務事業之測試活動。 我是廣告 請繼續往下閱讀 測試計畫將在日本栃木縣的宇都宮市及芳賀町進行，首先會採用搭載量測儀器的 Chevrolet Bolt EV 電動車來繪製前述地區的高精度地圖，待繪製並處理完成後，再由 Cruise AV 自動駕駛車依據交通法規來行駛公眾道路，以實際測試並收集數據。Honda 與 Cruise 除了會共同進行公眾道路測試之外，也會在 Honda 位於栃木縣的廠區內啟用新的測試基地，進行封閉環境驗證，以確保自動駕駛技術更臻成熟。未來 Honda 將在日本透過子公司 Honda Mobility Solutions Co., Ltd.，運用與 Cruise 及 GM 共同開發的 Cruise Origin 自動駕駛服務，來推展無人車的 MaaS 交通行動服務事業。新台幣 399 萬元起 Maserati Levante Elite+ 限量 10 輛在台上市 Ford積極搶攻英國警用車市場，展出Mustang Mach-E Concept電動概念警車 「我們一起吧！」─英國Toyota為GR系列車款推出專屬交車禮「GR Issho」公仔！