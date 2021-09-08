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專屬 Etna Red 紅色烤漆　Alfa Romeo Giulia、Stelvio ‘6C Villa d’Este’

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-09-08 14:55:40

Alfa Romeo 日前針對旗下兩大拳頭產品 Giulia 與 Stelvio 推出一款 ‘6C Villa d’Este’ 特仕車型，其身披三層 Etna Red 紅色烤漆，向 1949 年舉行的 Concorso d’Eleganza di Villa d’Este 會上獲得 Referendum Grand Prix 全民公投獎優勝的 6C 2500 SS Coupé 雙門跑車致敬。

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在外觀方面，Giulia 與 Stelvio‘6C Villa d’Este’ 保留原始的設計輪廓，不過均統一配置專屬的 Etna Red 紅色烤漆，搭配鍍鉻窗框。Stelvio 採用經典的 21 吋圓孔造型鋁圈，而 Giulia 則採用五幅式的 18 吋胎圈設計。

在車內，可以看到前排頭枕和中控台上繡有“6C Villa d'Este”專屬標誌，並標準搭仔米色皮質電動可調加熱座椅、鋁合金換檔撥片、Level 2 輔助的 ADAS 系統、後方倒車顯影、停車雷達、無線充電板和自動啟閉尾門。

動力表現上，Giulia '6C Villa d'Este' 採用後輪驅動設計，提供 2.0 升渦輪汽油引擎與 2.2 升渦輪增壓柴油引擎，可分別輸出 200ps 與 190ps 的表現；Stelvio '6C Villa d'Este' 則配置相同的硬體以及 AWD 系統，不過輸出值更優異，分別有 210ps 和 280ps 的表現。

Alfa Romeo 雖然目前在國內並無總代理販售，但依舊有少數的死忠車迷支持，也讓貿易商嗅得商機，得以讓 Alfa Romeo 的新世代車款在國內持續奔馳。

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