全新輕量化賽車　Lotus Emira GT4 登場

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Emira GT4 在外觀部分換上競技版本空氣力學套件，前保險桿下方配置大型定風翼，足踏前 265/645x18 後 305/680x18 的 Pirelli GT4 輪胎，搭配 Alcon 煞車碟盤及卡鉗，前後避震器採用 Öhlins 製品，前後懸吊均為雙 A 臂式，車尾配備大型擾流尾翼，車內配備 Motec 賽車儀錶、FIA 規格防滾籠、六點式安全帶及滅火器。尺碼部分，Emira GT4 的車身長為 4,410，車高為 1,290mm，輪距為 1,664mm，車重為 1,260 公斤，較標準版最低重量 1,404 公斤更輕。
動力配置方面，Emira GT4 採用來自 Toyota 的 2GR-FE 3.5 升 V6 汽油引擎，搭配 Harrop TVS 1900 機械增壓系統，於 7,200rpm 間可輸出 400bhp 最大馬力，搭配 6 速 xTrac 變速系統及換檔撥片，也配備限滑差速器，油箱採用 FIA 認證 96 公升版本。
Emira 為 Lotus 加入 Geely 集團後的首款全新量產作品，也是睽違已久的全新車系，Lotus 將在明年 (2022) 春季以 First Edition 的方式先行供應 3.5 升 V6 動力，夏季則開始供應 2.0 升直列 4 缸動力，而賽車版本 Emira GT4 將承襲 Evora GT4 在 British GT、Dubai 24hrs、Barcelona 24hrs、European GT、Sepang 12hrs 及 Pirelli World Challenge 等賽事的表現，為品牌爭取更優異的成績。