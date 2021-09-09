動態 LED 頭燈、全新 18 吋旋壓鋁圈導入　2022 年式 Ford Focus ST-Line Lommel X

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ST-Line Lommel X 四門／五門、 Active 任性版接單價分別是 93.9 萬 (ST-Line Lommel X) 以及 90.9 萬元 (Active 任性版) 起，較過往有 1 萬元的調漲幅度。此次追加的 Dynamic LED 智能動態照明系統在英國 Ford 原廠為選配單位，國內先前也僅有採進口方式引進的 Focus ST Wagon 上才有配備，原廠公告選配價值約為 4 萬元。與車頭前方鏡頭及感應器結合提供了六大照明功能，包含 AFS 頭燈主動式轉向照明輔助、動態多光型照明、自動水平調整、轉向輔助照明燈、Glare Free 智慧型防眩光遠光燈、序列式 LED 方向燈，不僅功能性全面提升，外觀上亦增加識別性，增添年輕化的動感表現。
Dynamic LED 智能動態照明系統與車頭前方鏡頭及感應器結合提供了六大照明功能，包含 AFS 頭燈主動式轉向照明輔助、動態多光型照明、自動水平調整、轉向輔助照明燈、Glare Free 智慧型防眩光遠光燈、序列式 LED 方向燈。
ST-Line Lommel X 換上Borbet 製造的 18 吋旋壓輕量鋁圈。另外搭載於 ST-Line Lommel X 的 18 吋旋壓輕量鋁圈其外觀設計甫稍早歐洲全新推出的 Ford Focus ST Edition 為同等級的款式，委由德鋁圈製造品牌 Borbet 製造，能減輕四輪重量達 8 公斤，賦予車輛更優異的操駕表現。
Focus Active 任性版亦同步搭載 Dynamic LED 智能動態照明系統。Ford Focus 自從 2019 年在台推出以來，憑藉出色的配備與安全表現，創造優異的銷售成績，在 Active 車型加入市場後更成功跨進休旅市場領域，而 2022 年式車型的推出可望持續延燒話題，進一步提高市場表現。