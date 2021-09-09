專屬空力套件上身　泰規 Toyota Corolla Cross 推出 Modellista 特仕車型

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Toyota Corolla Cross 自 2020 年 7 月在泰國市場累計迄今銷量超過 22,500 輛，是 C-SUV 市場當中銷量最優異的表現，亦在 Hybrid SUV 市場當中佔 85% 了份額。此款 Corolla Cross Modellista 特仕車型僅提供在 Hybrid Premium Safety 和 Hybrid Premium 兩款車型等級上，分別在車頭、車側與車尾換上 Modellista 設計的空力套件組，並結合 18 吋鋁圈帶來更濃厚的運動氣息。車色部分，原廠提供 Celestite Grey Metallic、Platinum White Pearl 與 Metal Stream Metallic 三種塗裝選擇。
內裝保持不變，提供 9 吋多媒體系統、引擎啟閉按鍵、天窗等配備，ADAS 方面僅在 Hybrid Premium Safety 車型上配有 TSS 系統，包括 PCS、LTA、ACC、LDW、AHB、DAW 等等，以及 BSW 盲點偵測、環景系統均一應俱全。
作為亞太首發市場之一，Corolla Cross 自去年 10 月發表後在國內市場也屢創佳績，成為車市當紅炸子雞，並且也將在 9/13 推出 GR Sport 車型，進一步加強品牌形象與市佔表現。