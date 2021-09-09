COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

專屬空力套件上身　泰規 Toyota Corolla Cross 推出 Modellista 特仕車型

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-09-09 14:55:40

泰國豐田日前為慶祝 Toyota Corolla Cross 車系自推出後一值保持同級市場以及 Hybrid SUV 的銷售冠軍，日前特別宣布推出 Corolla Cross Modellista 特仕車型，限量 250 部。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Toyota Corolla Cross 自 2020 年 7 月在泰國市場累計迄今銷量超過 22,500 輛，是 C-SUV 市場當中銷量最優異的表現，亦在 Hybrid SUV 市場當中佔 85% 了份額。此款 Corolla Cross Modellista 特仕車型僅提供在 Hybrid Premium Safety 和 Hybrid Premium 兩款車型等級上，分別在車頭、車側與車尾換上 Modellista 設計的空力套件組，並結合 18 吋鋁圈帶來更濃厚的運動氣息。車色部分，原廠提供 Celestite Grey Metallic、Platinum White Pearl 與 Metal Stream Metallic 三種塗裝選擇。

內裝保持不變，提供 9 吋多媒體系統、引擎啟閉按鍵、天窗等配備，ADAS 方面僅在 Hybrid Premium Safety 車型上配有 TSS 系統，包括 PCS、LTA、ACC、LDW、AHB、DAW 等等，以及 BSW 盲點偵測、環景系統均一應俱全。

作為亞太首發市場之一，Corolla Cross 自去年 10 月發表後在國內市場也屢創佳績，成為車市當紅炸子雞，並且也將在 9/13 推出 GR Sport 車型，進一步加強品牌形象與市佔表現。

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
你喜歡看吃播嗎？

你喜歡看吃播嗎？

繼續作答
蘇揆9日表示，政府最近一波的紓困4.0已協助1105萬人次、發出1629億元現金紓困，算起來紓困人次達全國人口總數的47.02%；因此接下來推動經濟振興方案。請問你在這波本土疫情中:

蘇揆9日表示，政府最近一波的紓困4.0已協助1105萬人次、發出1629億元現金紓困，算起來紓困人次達全國人口總數的47.02%；因此接下來推動經濟振興方案。請問你在這波本土疫情中:

繼續作答
即時
推薦閱讀