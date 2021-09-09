首批圖片釋出　下一代 Ford Ranger 將在今年稍晚亮相

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Ford 以 #NextGenRanger 為標語，強調下一代 Ranger 將承襲 Ford 駕馭 DNA，具備更強悍的越野能力，更高的聯網程度，以及更豐富的實用機能，兼具工作、家用及娛樂用途。從目前公佈的圖片來看，下一代 Ranger 將擁有近似全新 F-150 的設計風格。
下一代 Ranger 將依循 2019 年初 Ford 與 Volkswagen 雙方針對商用車的策略合作計畫，在南非 Tshwane Automotive Special Economic Zone (TASEZ) 特區的 Silverton 組裝廠生產，對此 Ford 於今年初宣布投資 6.86 億美元，升級產線以對應明年新一代 Ranger 的量產作業。
經過 Ford 大筆的投資後，南非 Silverton 廠可將年產能自 168,000 輛提昇至 200,000 輛，同時新增 1,200 個工作崗位，使員工總數達到 5,500 人，並且也讓南非當地的供應鏈創造出額外 10,000 個工作機會，使總規模達到 60,000 人之譜。
Ford 也將協助南非 Silverton 廠達到能源自給自足的程度，使得該廠可在 2024 年時達到碳中和，進一步幫助 Ford 達成 2035 年全球生產均採用可再生能源，以及 2050 年前達成全球工廠碳中和的企業目標。
Ranger 車系自 2010 年正式導入國內市場超過 10 年的時間，期間經歷數次的改款，針對動力、舒適與安全性陸續提昇，在街頭擁有不錯的能見度，7Car<小七車觀點> 將持續追蹤下一世代 Ranger 的最新消息，敬請鎖定。