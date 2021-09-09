入門級電動房車　全新 Tata Tigor EV 印度上市

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Tata 乘用車部門總裁 Shailesh Chandra 宣布 Tigor EV 發表。繼先前的 Nexon EV 登場之後，日前 Tata 再度推出具有 Ziptron 技術的 Tigor EV，提供 XE、XM、XZ+ 三個等級供消費者選擇，售價分別為 119.9 萬盧比、124.9 萬盧比、129.9 萬盧比，並有 8 年和 160,000 公里的電池和電動馬達保固。
Tigor EV 所搭載的電動馬達最大輸出值為 55 kW (約74hp)，峰值扭力為 170 Nm，能夠在 5.7 秒內完成 0 到 60km/h 的加速，並配備符合 AIS – 048 標準的防爆 IP67 26 kWh 鋰離子電池組。在 GNCAP 安全測試中獲得了 4 星評價，經過 ARAI 認證最大續航里程約為 306 公里。 充電方面支援 CCS2 規格，並可以透過 15 A 插頭進行快速充電和慢速充電。若使用 CCS2 快速充電座則可在 65 分鐘內將電量從 0% 充至 80%，而換為 15A 慢速充電則需耗時 8 時 45 分鐘才能充到 80%。
此外，Tigor EV 在車內也搭載電動車專屬的 ZConnect 戶網聯技術，能夠利用手機遠端查看車輛的電池健康狀況、狀態和位置等訊息。印度汽車市場近來受到疫情成長幅度不如以往，但身為在地的 Tata 汽車向來主打低價市場，而 Tigor EV 的推出則有望促進當地電動車的市佔與銷量。