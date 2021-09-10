新台幣 69.9 萬元起　Toyota Corolla Altis 新增 ACC 全速域主動式車距維持定速系統 (含 S

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新年式 Corolla Altis 同樣提供 1.8 升汽油與 1.8 升 Hybrid 油電複合動力，其中汽油編成與建議售價分為經典 (69.9 萬元起)、豪華 (73.5 萬元起)、尊爵 (76.5 萬)、旗艦 (79.5 萬)、旗艦_選 (82.5 萬) 及 GR Sport (83.5 萬)，Hybrid 編成與建議售價分為尊爵 (82.9 萬)、旗艦 (90.9) 萬及 GR Sport (87.9 萬)。
相較於舊年式，新年式取消豪華+ 及尊爵+ 車型，新增旗艦車型，經典、豪華、尊爵(舊年式7吋) 配置 4.2 吋儀錶板，旗艦以上 (含 GR Sport) 搭載 7 吋觸控螢幕，豪華從 7 吋升級 8 吋，旗艦亦搭載 8 吋，GR SPORT 從 8 吋升級 9 吋，經典、豪華、尊爵 (舊年式真皮) 配置軟質方向盤，旗艦以上 (含 GR Sport) 搭載真皮包覆式，LED 頭燈僅 GR Sport 搭載，LED 尾燈為全車系標配 (舊年式亦同)，LED 光條式需旗艦以上 (含 GR Sport) 才搭載。
汽油車型配備方面，經典配備 15 吋鐵圈、1CD 音響及 LED 尾燈，豪華換上 16 吋鋁合金輪圈及 8 吋 DA 主機，尊爵升級 BSM 盲點偵測警示系統，旗艦升級 9 吋 DA 主機、LED 光條尾燈及電動調整駕駛座椅，旗艦可加價新台幣 3 萬元升級 LED 頭燈及 PVM 環景影像輔助系統，GR Sport 車型配備 17 吋鋁合金輪圈、燻黑 LED 光條尾燈、GR Sport 外觀套件及 GR Sport 跑車化懸吊，少去電動調整駕駛座椅。
Hybrid 保留三款等級 (尊爵、旗艦、GR Sport)，尊爵觸控螢幕從 7 吋升級至 8 吋，旗艦、GR Sport 從 8 吋升級至 9 吋，LED 光條式尾燈為標準配備，(舊年式尊爵僅配置標準 LED)。配備方面，尊爵配備 16 吋鋁合金輪圈、BSM 盲點偵測警示系統、8 吋 DA 主機及 LED 光條尾燈，旗艦升級 17 吋鋁合金輪圈、9 吋 DA 主機、LED 頭燈、PVM 環景影像輔助系統及電動調整駕駛座椅，GR Sport 升級燻黑 LED 光條尾燈、GR Sport 外觀套件及 GR Sport 跑車化懸吊，少去電動調整駕駛座椅。
配色方面，非 GR Sport 車型均採用黑色內裝，取消原先的白色選配，車色可選擇檀木黑、雲河灰、炫魅紅、極光銀、雪貂白及藍曜灰共 6 種，GR Sport 車型採用紅內裝，車色較標準車型少去雲河灰及藍曜灰選項。
Corolla Altis 自 2001 年上市以來，始終是國內市場極為暢銷的車型，而 2019 年推出的最新世代針對安全方面提供 7 具 SRS 氣囊及 Toyota Safety Sense 系統，使產品力更為出色，如今將許多消費者期盼的 ACC 全速域主動式車距維持定速系統 (含 Stop & Go) 及 LTA 車道循跡輔助系統列為標配，競爭力也更上層樓。7Car<小七車觀點> 將持續追蹤新年式 Corolla Altis 上市的最新消息，敬請關注。