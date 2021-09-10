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導入全速域 ACC、汽油漲/油電降價　新年式 Toyota Corolla Cross 登場

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-09-10 15:25:40

Toyota Corolla Cross 自去年上市以來，銷售成績亮眼，穩坐國內 SUV 銷售冠軍頭銜，並在今日 9/10 與 Corolla Altis 同步進行產品更新，追加導入 TSS 2.0 系統，新增 ACC全速域主動式車距維持定速系統，加上原先搭載的 LTA 車道巡跡輔助系統，構成更全面的行車輔助。

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Toyota Corolla Cross
Toyota Corolla Cross
在車型編成方面，新年式 Toyota Corolla Cross 汽油版維持安心、豪華、尊爵三個等級，建議售價分別為 77.5 萬、81.3 萬、87.5 萬，有 1 至 2 萬元的漲幅；Hybrid 油電版也是維持既有的豪華、尊爵、旗艦三種版本，售價分別是 86.5 萬    90.9 萬    97.5 萬，較過往各別調降 1 萬元。

Toyota Corolla Cross
Toyota Corolla Cross
相較於舊年式，新年式 Corolla Cross 除汽油安心版維持 1CD音響主機的設定，其餘均從 8 吋 Wi-Fi 主機升級 9 吋 Wi-Fi 主機。而最主要的變化在於導入全新的 Toyota Safety Sense 2.0 系統，包含 PCS 預警式防護系統、ACC 全速域主動式車距維持定速系統、LTA 車道巡跡輔助系統，以及 AHB 智慧型遠光燈自動切換系統。其中 ACC 全速域主動式車距維持定速系統備受國內消費者關注，但據了解囿於無電子手剎車、Auto Hold 的相關配置，所以並無支援 Stop & Go 功能。

Corolla Cross 可謂車壇的當紅炸子雞，一舉一動都受到國內消費者的矚目，同時適中的尺碼加上 SUV 車格，順勢穩坐國內最暢銷的車款。如今在上市將近一年之際，和泰汽車將產品重新包裝，導入許多消費者期盼的 ACC 全速域主動式車距維持定速系統，必能再提升競爭力，持續在市場上發燒。

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2021-08-13-2021-08-16
蘇揆9日表示，政府最近一波的紓困4.0已協助1105萬人次、發出1629億元現金紓困，算起來紓困人次達全國人口總數的47.02%；因此接下來推動經濟振興方案。請問你在這波本土疫情中:

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