新台幣 74.9 萬元起　第四代 Honda Fit Home 汽油版正式在台上市

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外觀方面，第四代 Fit 捨棄繁瑣的線條設計，改以較圓滑且簡約的風格呈現，A 柱變得更為傾斜，使前三角窗面積加大，車頭配備 Full LED 燈組，足踏 185/55R16 輪胎搭配雙色切削鋁圈，車尾採用光條式 LED 尾燈。車身尺碼部分，長寬高個別是 4,045mm x 1,695mm 1,535mm，軸距為 2,530mm。車長與車高較 3 代增進 55mm 與 10mm。
配備方面，第四代 Fit Home 汽油版擁有 TFT 彩色液晶儀錶、EPB 電子式駐車煞車、Brake Hold 智慧型煞車鎖定系統、Paddle Shift 換檔快撥鍵、Push Start 引擎啟閉系統、Apple CarPlay/Android Auto 智慧手機連接、皮布雙織 G-frame 體感紓壓前座椅及 Ultra Seat 多功能變化座椅。
安全防護方面，第四代 Fit Home 汽油版標準搭載 Honda SENSING，包含 ACC 主動式車距調節定速巡航系統、CMBS 碰撞緩解煞車系統、FCW 前方碰撞預警系統、LKAS 車道維持系統、LDW 車道偏移警示系統、RDM 車道偏移抑制系統與 AHB 遠光燈自動切換系統。但囿於市場產品設定的緣故，ACC 並無搭載 LSF 低速跟車功能，等同於沒有全速域功能。另外全車系也標配 6 具氣囊，e:HEV 油電版再提供膝部氣囊、BSI 盲點偵測系統以及 Smart Entry 摸門解鎖功能等。
動力配置方面，第四代 Fit Home 汽油版採用 1.5 升自然進氣引擎的設定，導入 Earth Dream Technology 技術，而原先 SOHC 單凸輪軸改為 DOHC 雙凸輪軸設計，壓縮比也調整為 10.6：1，使最大馬力從 120ps 提升至 121ps / 6,600rpm，最大扭力則維持 14.8 kgm /4,300rpm 的表現，而能源局公告平均油耗每公升可行駛 17.9 公里。
Honda Fit 車系自第二世代起開始導入國內，憑藉日式的設計與靈活的空間機能，受到一群消費者的喜愛，在第四代登場後，將更多品牌科技注入，並新增油電選項，預料可達成原廠設定的年販目標。