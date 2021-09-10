COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

為電動轉型化鋪路? Ford Mustang Mach-E 概念警車英國登場

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-09-10 22:25:40

英國福特日前在 Birmingham 舉辦的 Emergency Services Show 緊急救護展上推出一款以 Mustang Mach-E 打造的概念警車，該車是經過 Metropolitan Police Force 倫敦警方多次討論所推出，目的在於協助警政單位公務車進行電動轉型化的評估。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Ford Mustang Mach-E
Ford Mustang Mach-E
這次 Ford UK 所展出的電動野馬警車是以市售的 Mustang Mach-E 標準 AWD 車型所打造，並且可以根據需求提供後輪驅動或者長距離的四驅版本。在外觀上可以看到英國警車慣用的巴騰堡格紋，並在車頭與車頂加裝專用的警笛與警示燈。特別的是，為了不影響車輛的續航表現，該車所加裝的警用配備全數交由另一組 12V 電池負責供電，包含無線電、麥克風等，同時前面敘述的燈組也全面採用 LED 光源降低能源消耗。

Ford Mustang Mach-E
Ford Mustang Mach-E
Ford Mustang Mach-E
Ford Mustang Mach-E
Ford Mustang Mach-E
Ford Mustang Mach-E
Ford Mustang Mach-E
Ford Mustang Mach-E
Ford 表示，電動車靈敏即時零延遲的加速表現將有助於打擊犯罪，而 Mustang Mach-E 最快僅需 3.7 秒就能達到 100km/h，同時電動車結構相對於傳統燃油車簡單，養護成本的降低對於公家單位來說也是極大的誘因。

Ford Mustang Mach-E
Ford Mustang Mach-E
Ford Mustang Mach-E
Ford Mustang Mach-E
另外官方也說明不僅倫敦警方對 Mustang Mach-E 表現出興趣，其他像是 Sussex、Surrey、South Wales、Dyfed Powys、Devon & Cornwall、 Scotland 等區域警政單位也都表達濃厚的興趣。

Ford 品牌進入英國市場的時間相當早，奠定不錯的市場基礎，擔綱警用車輛也行之有年，相信隨著市場電能化轉型，加上媲美跑車般的性能實力能夠滿足執法單位實際執勤的用車需求。

Ford Mustang Mach-E
Ford Mustang Mach-E
Ford Mustang Mach-E
Ford Mustang Mach-E
Ford Mustang Mach-E
Ford Mustang Mach-E
Ford Mustang Mach-E
Ford Mustang Mach-E
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
你喜歡看吃播嗎？

你喜歡看吃播嗎？

繼續作答
蘇揆9日表示，政府最近一波的紓困4.0已協助1105萬人次、發出1629億元現金紓困，算起來紓困人次達全國人口總數的47.02%；因此接下來推動經濟振興方案。請問你在這波本土疫情中:

蘇揆9日表示，政府最近一波的紓困4.0已協助1105萬人次、發出1629億元現金紓困，算起來紓困人次達全國人口總數的47.02%；因此接下來推動經濟振興方案。請問你在這波本土疫情中:

繼續作答
即時
推薦閱讀