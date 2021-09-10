為電動轉型化鋪路? Ford Mustang Mach-E 概念警車英國登場

我是廣告 請繼續往下閱讀
這次 Ford UK 所展出的電動野馬警車是以市售的 Mustang Mach-E 標準 AWD 車型所打造，並且可以根據需求提供後輪驅動或者長距離的四驅版本。在外觀上可以看到英國警車慣用的巴騰堡格紋，並在車頭與車頂加裝專用的警笛與警示燈。特別的是，為了不影響車輛的續航表現，該車所加裝的警用配備全數交由另一組 12V 電池負責供電，包含無線電、麥克風等，同時前面敘述的燈組也全面採用 LED 光源降低能源消耗。
Ford 表示，電動車靈敏即時零延遲的加速表現將有助於打擊犯罪，而 Mustang Mach-E 最快僅需 3.7 秒就能達到 100km/h，同時電動車結構相對於傳統燃油車簡單，養護成本的降低對於公家單位來說也是極大的誘因。
另外官方也說明不僅倫敦警方對 Mustang Mach-E 表現出興趣，其他像是 Sussex、Surrey、South Wales、Dyfed Powys、Devon & Cornwall、 Scotland 等區域警政單位也都表達濃厚的興趣。
Ford 品牌進入英國市場的時間相當早，奠定不錯的市場基礎，擔綱警用車輛也行之有年，相信隨著市場電能化轉型，加上媲美跑車般的性能實力能夠滿足執法單位實際執勤的用車需求。